Lech Wałęsa od lat pozostaje aktywny w mediach społecznościowych. Przede wszystkim na profilu na Facebooku dzieli się z obserwatorami zarówno przemyśleniami, jak i ujęciami z życia prywatnego. 24 grudnia na profilu byłego prezydenta pojawiło się zaskakujące nagranie z okazji świąt Bożego Narodzenia. Możemy na nim zobaczyć Wałęsę wraz z małżonką. Co jednak ciekawe, polityk postanowił skorzystać z dobrodziejstw współczesnej technologii. Zdecydował się na użycie sztucznej inteligencji, która wygenerowała treść filmiku.
24 grudnia na profilu Wałęsy na Facebooku pojawiło się nagranie, które zostało opatrzone przez niego zarówno życzeniami świątecznymi, jak i krótkim apelem do rodaków. "Wesołych zdrowych I błogosławionych Świąt dla wszystkich! Bądźmy znów razem" - napisał były prezydent. Filmik, na którym możemy zobaczyć zdjęcia polityka pozującego z żoną, Danutą, to jednak wyłącznie wytwór sztucznej inteligencji. Wałęsowie na tle choinki, przy kominku z gorącą czekoladą, a nawet... w bombce! Materiał szybko zyskał popularność w sieci, a wielu internautów odpowiedziało na post byłego prezydenta serdecznymi życzeniami świątecznymi.
Wałęsa w tym roku odbywał tournée po Stanach Zjednoczonych. W trakcie wydarzenia odbył aż 29 spotkań. Gdy polityk już wrócił do kraju, udzielił wywiadu "Faktowi". W rozmowie opowiedział o rozłące z domem i trudach dalekiej podróży. Były prezydent wyjawił, że tak intensywny i pełen spotkań wyjazd nie był dla niego najłatwiejszy. - Po takich ciężkich operacjach zdrowie oczywiście dało o sobie znać. Tych spotkań było naprawdę dużo - przyznał. Następnie został zapytany o to, jak przeżył tak długą rozłąkę z małżonką - Wałęsowie są małżeństwem od 1969 roku. Jego odpowiedź mogła się jej nie spodobać. - Czy tęskniłem za żoną podczas pobytu w Ameryce? No wiecie, w tym wieku... - zaczął, by po chwili szybko dodać: "Daliśmy sobie czas, by odpocząć od siebie".