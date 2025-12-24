Lech Wałęsa od lat pozostaje aktywny w mediach społecznościowych. Przede wszystkim na profilu na Facebooku dzieli się z obserwatorami zarówno przemyśleniami, jak i ujęciami z życia prywatnego. 24 grudnia na profilu byłego prezydenta pojawiło się zaskakujące nagranie z okazji świąt Bożego Narodzenia. Możemy na nim zobaczyć Wałęsę wraz z małżonką. Co jednak ciekawe, polityk postanowił skorzystać z dobrodziejstw współczesnej technologii. Zdecydował się na użycie sztucznej inteligencji, która wygenerowała treść filmiku.

Lech Wałęsa na świątecznym nagraniu z żoną. Posłużył się AI

24 grudnia na profilu Wałęsy na Facebooku pojawiło się nagranie, które zostało opatrzone przez niego zarówno życzeniami świątecznymi, jak i krótkim apelem do rodaków. "Wesołych zdrowych I błogosławionych Świąt dla wszystkich! Bądźmy znów razem" - napisał były prezydent. Filmik, na którym możemy zobaczyć zdjęcia polityka pozującego z żoną, Danutą, to jednak wyłącznie wytwór sztucznej inteligencji. Wałęsowie na tle choinki, przy kominku z gorącą czekoladą, a nawet... w bombce! Materiał szybko zyskał popularność w sieci, a wielu internautów odpowiedziało na post byłego prezydenta serdecznymi życzeniami świątecznymi.

Lech Wałęsa przebywał w USA. Po powrocie wyjawił prawdę o rozłące z żoną

Wałęsa w tym roku odbywał tournée po Stanach Zjednoczonych. W trakcie wydarzenia odbył aż 29 spotkań. Gdy polityk już wrócił do kraju, udzielił wywiadu "Faktowi". W rozmowie opowiedział o rozłące z domem i trudach dalekiej podróży. Były prezydent wyjawił, że tak intensywny i pełen spotkań wyjazd nie był dla niego najłatwiejszy. - Po takich ciężkich operacjach zdrowie oczywiście dało o sobie znać. Tych spotkań było naprawdę dużo - przyznał. Następnie został zapytany o to, jak przeżył tak długą rozłąkę z małżonką - Wałęsowie są małżeństwem od 1969 roku. Jego odpowiedź mogła się jej nie spodobać. - Czy tęskniłem za żoną podczas pobytu w Ameryce? No wiecie, w tym wieku... - zaczął, by po chwili szybko dodać: "Daliśmy sobie czas, by odpocząć od siebie".