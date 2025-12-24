Anna i Robert Lewandowscy na co dzień mieszkają w Hiszpanii, ale okres okołoświąteczny spędzają wraz z córkami w Polsce. Małżonkowie zdążyli również spotkać się z przyjaciółmi - Pauliną Krupińską i Sebastianem Karpielem-Bułecką. Nie zabrakło oczywiście relacji z tego wydarzenia w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak się razem bawili.

Anna i Robert Lewandowscy bawią się z Pauliną Krupińską i Sebastianem Karpielem-Bułecką

Anna Lewandowska podzieliła się z fanami chwilami spędzonymi z Pauliną Krupińską i Sebastianem Karpielem-Bułecką. Nie od dziś wiadomo, że piłkarz i trenerka przyjaźnią się z prezenterką i muzykiem. Wśród gości byli również m.in. prezenter radiowy Krzysztof "Jankes" Jankowski oraz golfistka Martyna Mierzwa. Wszyscy mieli okazję zarówno zjeść świąteczne potrawy, jak i wspólnie zaśpiewać. Na jednym z nagrań, które na InstaStories opublikowała Lewandowska, widzimy Karpiela-Bułeckę, który gra na skrzypcach i śpiewa kolędę. Tuż obok niego siedzą znajomi oraz ukochana. Na kolejnym nagraniu Krupińska wykonuje świąteczny utwór wraz z mężem. Nie zabrakło oczywiście dzieci, które szalały.

Trenerka przekazała również, że Klara uczy się grać na pianinie. Starsza z córek Lewandowskich miała okazję zagrać u boku Karpiela-Bułecki. Zrobili razem istny koncert. "Klarcia od trzech miesięcy uczy się gry na pianinie i fajnie, bo sama chciała zagrać (odważna). Słodkie na maksa! I to jeszcze u boku samego @sebastiankarpielbulecka" - napisała na InstaStories.

Anna Lewandowska piekła pierniki. Zaangażował się nawet Robert

W grudniu Anna Lewandowska znalazła czas, by zaangażować najbliższych w pieczenie pierników. Kadrami z wyjątkowych, rodzinnych chwil pochwaliła się w mediach społecznościowych. Wszyscy z chęcią przygotowywali świąteczne smakołyki. Na nagraniu znalazł się nawet Robert Lewandowski, który zajadał się ciastkiem. Lewa udekorowała oczywiście nie tylko pierniki, ale również dom. Tutaj zobaczycie, jak zaszalała z ozdobami: Cała rodzina Lewandowskich włączyła się w dekorowanie domu na święta. Dominują dwa kolory