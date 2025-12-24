Święta to dla większości czas odpoczynku w rodzinnym gronie. Przed okresem błogiej beztroski, trzeba jednak przebrnąć przez intensywne przygotowania. Okazuje się, że dotyczy to nie tylko "zwykłych śmiertelników", ale także celebrytów. Kuba Badach zdradził, za co odpowiada w domu podczas świąt i nie tylko. Muzyk wyjawił, że to zajęcie bardzo go relaksuje.
Kuba Badach przed świętami ma mnóstwo obowiązków. Artysta występuje na licznych koncertach kolęd, podróżując po całej Polsce. Nie omijają go jednak obowiązki domowe. W rozmowie z portalem se.pl wokalista zdradził, że jego "działką" jest sprzątanie. Muzyk dodał, że bardzo lubi to robić.
Ja będę sprzątał przed, w trakcie i po. Ja jestem sprzątacz. Powinienem mieć firmę sprzątającą. Mnie to uspokaja
- przyznał. - Ostatnio po jakimś bardzo intensywnym czasie w życiu wróciłem do domu o 1:30 chyba i powiedziałem do żony: "Słuchaj, ja muszę zacząć robić coś normalnego w życiu. Idę sobie poprasować". Przez 45 minut prasowałem sobie koszule. Mój mózg wtedy odpoczywa. Jak nie będę muzykiem, to będę sprzątaczem - opowiadał.
W rozmowie z reporterką Jastrząb Post małżonkowie wyjawili, że kolejny rok z rzędu zamierzają spędzić święta poza granicami Polski. - Od wielu lat spędzamy święta w Szwajcarii, bo tam mieszka moja rodzina. To nasza rodzinna tradycja. Uwielbiam Wigilię w tamtejszym lesie, gdzie znajduje się piękna szopka. Zazwyczaj jest mnóstwo śniegu, płoną pochodnie, a chór śpiewa kolędy - opowiadała Kwaśniewska.
W tej samej rozmowie prezenterka zdradziła, że zdarzało jej się czasem zostawać w Polsce, ale później bardzo tego żałowała. - Uważam, że globalne ocieplenie trochę zabiera magię świąt. Dla mnie Boże Narodzenie to śnieg i górska atmosfera, a my mamy szczęście spędzać je w Alpach, gdzie ten śnieg rzeczywiście jest. Zdarzyło nam się parę razy zostać w Warszawie i wtedy było mi naprawdę smutno - tłumaczyła.