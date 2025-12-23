Maciej Misztal nie żyje. "Dzisiejszy poranek zmiótł nas z nóg"

Maciej Misztal reprezentował polską scenę kabaretową i artystyczną z dumą i pasją. Założył Kabaret Trzeci Wymiar. Występowanie przed tłumami dominowało w jego życiu zawodowym. Pracował jako prezenter, konferansjer i wodzirej na weselach. Informacja o jego śmierci została przekazana przez organizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej. Misztal współtworzył to wydarzenie.

Maciej Misztal miał problemy zdrowotne. Jego śmierć nadeszła nagle

"Dzisiejszy poranek zmiótł nas z nóg. […] Po dziś dzień pamiętamy pierwszy telefon w sprawie założenia kabaretowego składu. […] Przyjacielu, choć był moment, w którym poszliśmy na mały odpoczynek, to ponownie mieliśmy się spotkać, stanąć jeszcze razem na scenie. Cóż… spotkamy się. Tam wyżej. Wywołamy jeszcze wspólnie niejeden uśmiech. Nie żegnamy się, zobaczymy się, tak jak to ustaliliśmy parę miesięcy temu. Tymczasem, odpoczywaj" - czytamy na Facebooku wydarzenia. Misztal zmarł 22 grudnia 2025 roku.

W smutnym komunikacie nie brakuje także innych wspomnień dotyczących 43-latka. "Był prawdziwym wulkanem energii i radości, którymi bezinteresownie dzielił się z każdym z nas. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba ciepła, pomocna i zaangażowana w swoją pracę. Jesteśmy wdzięczni za każdy wspólny rok, za każdą chwilę zawodowej drogi, którą przeszliśmy razem" - przekazano.

Maciej Misztal nie żyje. Są szczegóły dotyczące pogrzebu

Maciej Misztal był zaangażowany w życie kulturalne Rybnika. Reżyserował między innymi Misterium Męki Pańskiej. Lokalny portal, czyli Rybnik.com.pl, podał już komunikat dotyczący ostatniego pożegnania Misztala. Pogrzeb został zaplanowany na 30 grudnia 2025 roku. Msza święta odbędzie się w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach o 8:30.

