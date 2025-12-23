Tylor Chase stawiał pierwsze kroki w karierze jako dziecko. Zyskał sympatię widzów na całym świecie dzięki graniu w takich produkcjach jak "Szkolny poradnik przetrwania", "Good Time Max" oraz "Confessions of a Late Bloomer". Obecnie aktor ma 36 lat i nie prowadzi żadnej kariery. Co spowodowało, że żyje na ulicy? Tę kwestię wyjaśniła jego mama.

Tylor Chase został rozpoznany na ulicy. Mama aktora: Były okresy, gdy przyjmował wsparcie...

Aktor został rozpoznany przez widzkę Nickelodeon na ulicy. Fanka nagrała go i następnie wrzuciła fragment rozmowy z gwiazdorem na TikToka. To nagranie szybko zrodziło mnóstwo pytań. Co stało się z aktorem? Mama Tylora nie mogła czekać i zdecydowała się wyznać prawdę na temat syna. Okazuje się, że 36-latek cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. - Tylor potrzebuje pomocy medycznej, a nie pieniędzy. Jednak odmawia jej przyjęcia - przekazała portalowi On My Health zapewniając, że wiele razy chciała mu pomóc. - Były okresy, gdy przyjmował wsparcie, ale potem następowały nawroty i odrzucał pomoc - uzupełniła. Co interesujące, lokalne służby miały oferować aktorowi wsparcie, jednak ten nie był zainteresowany.

Tylor Chase stał się bezdomny. Koledzy z branży są zasmuceni

Wieść o ciężkiej sytuacji gwiazdora szybko rozniosła się po branży aktorskiej. - Kiedy pierwszy raz zobaczyłem to wideo, byłem zły, bo pomyślałem: po co kierować kamerę w twarz komuś, kto przeżywa trudny czas? Ale potem byłem zły na siebie, bo poczułem się bezradny, bo tak naprawdę niewiele mogłem zrobić. Pomyślałem, że po prostu złapali go w złym momencie. Ale potem zobaczyłem jeszcze inne nagrania i wygląda na to, że chłopak naprawdę ma ciężko. Wierzę, że może się podniesć - wyznał Daniel Curtis Lee, omawiając ten przykry wątek w podcaście "Ned’s Declassified Podcast Survival Guide". Lindsey Shaw jest również poruszona problemem aktora i wyraziła chęć rozmowy z nim. - Niewiele można zrobić, ale bardzo chciałabym z nim porozmawiać, okazać mu ciepło i spojrzeć mu w oczy. Tęsknię za Tylorem, bardzo go kocham - wyznała podczas podcastu.