Aleksander Sikora był kolejnym gościem Agnieszki Matrackiej w programie "Ja wysiadam". Popularny dziennikarz porozmawiał z prowadzącą m.in. na temat ćwiczeń oraz metamorfozy sylwetki. Prezenter "halo tu polsat", który niedawno występował też w "Tańcu z gwiazdami", wyznał, że dzięki tanecznemu show, zrzucił kilka dobrych kilogramów.

REKLAMA

Zobacz wideo Olek Sikora wyznaje: "Byłem pulpetem przez jakiś czas". W Tańcu z gwiazdami schudł 8,5 kg

Aleksander Sikora o ćwiczeniach i utracie kilogramów. "Byłem pulpetem"

Na pewnym etapie rozmowy prowadząca zapytała Sikorę o to, co robi w wolnym czasie. Padł wtedy temat siłowni. Dziennikarz postanowił podzielić się wyznaniem dotyczącym tego, jak na przestrzeni lat zmieniało się jego ciało. - Ja teraz dbam o tężyznę fizyczną. Zawsze byłem wątłym chłopakiem. Zawsze zazdrościłem tym, którzy mają klatkę, która raczej nie jest definiowana jako płaska. Moja klatka zawsze wyglądała, jak deska i to taka przybita czterema gwoździami - opowiedział Sikora. To właśnie wtedy zdecydował, że chce skupić się na metamorfozie sylwetki. - Stwierdziłem: coś robię. Muszę być prawdziwym mężczyzną, z którego kipi testosteron. Do dziś nie udało mi się tego uzyskać ale zadbałem o tężyznę fizyczną, bo byłem takim troszkę pulpetem przez jakiś czas - dodał prezenter.

Co ciekawe, jego ciało miało również mocno się zmienić przez okres występów w "Tańcu z gwiazdami". - Od półtora roku regularnie chodzę na treningi na siłownię. Teraz jeszcze Daria Syta, czyli moja taneczna partnerka z "Tańca z gwiazdami", też dołożyła trochę do tej tężyzny fizycznej, ponieważ doprowadziła mnie do upadku fizycznego i utraty 8,5 kilogramów - wyznał Sikora.

Tak Aleksander Sikora podsumował udział w "Tańcu z gwiazdami". Powiedział to chwilę po eliminacji

Sikora odpadł z "Tańca z gwiazdami" w szóstym odcinku ostatniego sezonu. Po odejściu z show udzielił wraz z Darią Sytą wywiadu, w którym wyjawili prawdę o najpiękniejszym momencie programu. Dziennikarz zaskoczył wtedy odpowiedzią. - Ten (moment - red.) pożegnania, jak tutaj razem wywijaliśmy naszą ostatnią akrobację w tym programie na środku - skomentował Sikora, a taneczna partnerka przyznała mu rację.