Prace Matyldy Damięckiej od zawsze wzbudzają mnóstwo emocji. Artystka w wyjątkowy sposób komentuje otaczającą nas rzeczywistość. Tym razem postanowiła wrzucić kilka rysunków z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Internauci po raz kolejny byli pod wrażeniem jej kreatywności.

Matylda Damięcka z grafikami na święta. "Jak zawsze w punkt"

"Śfienta. Powodzenia" - napisała Damięcka w najnowszym wpisie. Na jednej z zamieszczonych grafik widzimy kartkę z kalendarza. Każdy dzień został podpisany jakąś literą. Połączone tworzą zdanie: "Mam sporo czasu na prezenty". Na czerwono zakreślony został 24 grudnia. "Rwa mać" - napisała Damięcka pod spodem. To nawiązanie do tych, którzy odkładają zakupy na ostatnią chwilę. Na innym slajdzie Damięcka stworzyła nowy wyraz, z którym z pewnością utożsami się wiele osób. "Przebodźcoprzytłoczowykończon/a" - napisała. Kolejny slajd to zmęczony Święty Mikołaj, który najwyraźniej intensywnie myśli nad mijającym rokiem. Damięcka narysowała również Mikołaja w nieco bardziej optymistycznej wersji. Siedzi na ławce z dzieckiem. Chłopiec otrzymał od niego w prezencie płaszcz.

Jedna z grafik to bezpośrednie nawiązanie do konfliktów zbrojnych na świecie. Lecące samoloty wyrzucają podpalone prezenty. Na końcu znalazł się bardzo ciekawy rysunek z "Majonezem Pokoju". W słoiku napisano: "Skład: kielecki, winiarski, pomorski, roleski, babuni, kętrzyński, wegański, domowy".

W komentarzach zaroiło się od zachwytów. "Jak ty to robisz? Zawsze wszystko jest w punkt. Nawet majonez. Spokoju i pokoju, miłości na święta", "Genialna! Jak zawsze! Spokoju", "Matylda, wspaniałe grafiki, jak zawsze" - pisali internauci. Znajdziecie je w naszej galerii.

Matyldzie Damięckiej wytknięto bezdzietność. Nie gryzła się w język

Sporo szumu wywołały grafiki Damięckiej na Dzień Matki. To właśnie tam jeden z internautów zamieścił nietaktowny komentarz. "A kiedy Matylda zostanie matką i dotknie tematu na własnej skórze?" - napisał. Damięcka nie przebierała w słowach. "Nie jest już pan za duży, żeby w towarzystwie zadawać takie pytania? Nie wie pan, z czym się ktoś tam boryka. Zwłaszcza że pierwsza ilustracja jest o utracie dziecka… Więcej wyczucia, nie jest bolesne" - odpowiedziała.