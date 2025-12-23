Edyta Golec i Łukasz Golec poznali się w szkole muzycznej, gdy oboje byli jeszcze nastolatkami. Mimo, że ona od razu wpadła mu w oko, to prawdziwe uczucie narodziło się między nimi po czasie. Dziś od 25 lat są małżeństwem, a 16 września bieżącego roku uroczyście obchodzili srebrne gody. Nie jest tajemnicą, że obecnie oboje mają intensywny okres zawodowy i dużo koncertują, a w domu bywają bardzo rzadko. Bez wątpienia ma to wpływ na świąteczne przygotowania. Edyta Golec właśnie obwieściła w sieci, że nie wszystko idzie zgodnie z planem. Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Golec uOrkiestra tym razem grał na sylwestrze w Polsacie. Ile pieniędzy zapłaciła im telewizja?

Tak wyglądają przygotowania świąteczne w domu Edyty Golec. "Wszystko w totalnej rozsypce"

Edyta Golec prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagrmaie. To właśnie tam relacjonuje fanom, co nowego u niej słychać. Wokalistka chętnie dzieli się urywkami z życia zawodowego, jak i prywatnego. Tak samo było tym razem. Jak wiadomo, tegoroczne święta bożego narodzenia już za pasem. Jak idą przygotowania w jednym z najpopularniejszych góralskim domu? Okazuje się, że sytuacja nie jest łatwa. Edyta Golec pokazała zdjęcie, na którym widzimy ją w czerwonym stroju, ubierającą choinkę.

Choinka ubrana? Prezenty kupione? Bigos się przegryza? Okna umyte? U mnie wszystko w totalnej rozsypce, ale za to kolęduje sobie już z wami, jeżdżąc tu i tam, a to jest bezcenne!

- przekazała. W dalszej części wpisu Edyta Golec, zachęciła użytkowników do wspólnego kolędowania. "Bo święta bez kolędowania to nie święta! Kto się ze mną zgodzi? Jeśli nie macie pomysłu na upominek świąteczny dla najbliższych, to zachęcam do zakupu biletu na jeden z naszych koncertów" - napisała.

Edyta Golec zrelacjonowała przygotowania do świąt. Internauci nie szczędzą komplementów

Post opublikowany przez Edytę Golec nie pozostał bez echa. Internauci niemalże od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Jedni dzielili się własnymi przeżyciami, a inni posypali same miłe słowa w kierunku wokalistki. "Zdrowych i spokojnych świąt bożego narodzenia dla całej rodziny. Pięknie się pani prezentuje" - napisała jedna z internautek. "Właśnie wróciłam z waszego koncertu, dziękuję za cudowne przeżycie! Jesteście cudowną rodzinką" - dodała kolejna.