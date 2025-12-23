Julia Wieniawa kończy 23 grudnia 27 lat. Wokalistka i aktorka mogła przy tej okazji liczyć na przyjaciół, którzy postanowili zrobić jej niespodziankę. Znajomi gwiazdy zorganizowali urodzinową imprezę, której kulisy pokazali w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Kożuchowska od początku widziała gwiazdę w Wieniawie. Wskazała różnicę między nimi

Julia Wieniawa kończy 27 lat. Taką imprezę zorganizowali jej znajomi

Przyjęcie z okazji urodzin Julii odbyło się w poniedziałek 22 grudnia. Procesem przygotowania do wydarzenia oraz jego kulisami podzieliły się w mediach społecznościowych m.in. kosmetolożka Ewa Olczak-Dziadolka oraz Maffashion. Jak możemy zobaczyć na zdjęciach i nagraniach, solenizantka była zaskoczona i wzruszona, gdy weszła do klubu, w którym zorganizowano przyjęcie. Niespodzianka musiała się więc udać. Na starcie przyniesiono Wieniawie zielony tort, inspirowany albumem "BRAT" Charli XCX, z którego zdmuchnęła palące się świeczki. W tle grali za to mariachi, nadając klimatu imprezie.

Koleżanki gwiazdy pokazały także, jak solenizantka otwiera prezenty oraz robi sobie pamiątkowe zdjęcia. Wśród zaproszonych gości, oprócz wspominanych celebrytek, znalazła się również m.in. Natsu - influencerka i zwyciężczyni drugiej edycji "Królowej przetrwania".

Urodziny Julii WieniawyOtwórz galerię

Na miesiąc przed urodzinami Julia Wieniawa przeszła sporą metamorfozę. Tak ocenił ją dla Plotka ekspert

Przypomnijmy, że pod koniec listopada Wieniawa zaskoczyła swoich fanów, gdy pokazała, że zmieniła kolor włosów. Gwiazda wyjawiła wtedy, że przez siedem miesięcy nie była u fryzjera i zdecydowała wreszcie coś "pokombinować" z fryzurą. Jak się okazało, postawiła na ciemniejszy odcień włosów, pozbywając się tym samym jasnych refleksów. - Ciemniejszy kolor z pewnością dodał Julii powagi i kilku "lat wyżej" w odbiorze - to bardzo dorosły, klasyczny odcień, który mocno zmienia charakter całej stylizacji - skomentował wówczas dla Plotka fryzjer gwiazd Piotr Sierpiński. - Obroniła tę zmianę świetnym strzyżeniem - dzięki niemu całość nabrała lekkości i życia. Gdyby nie to precyzyjne cięcie, fryzura mogłaby wyglądać zbyt ciężko przy tak głębokim brązie - dodał ekspert. Więcej przeczytacie w artykule: "Nowy kolor włosów Wieniawy dodał jej lat? Fryzjer gwiazd mówi wprost".