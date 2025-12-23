Dorota Wellman ma jednego syna, Jakuba Wellmana. 22 grudnia oboje wystąpili jako goście w podcaście "WojewódzkiKędzierski". W trakcie rozmowy poruszono m.in. temat zawodowej działalności dziennikarki. Wtedy jej syn niespodziewanie wyznał, że… nie lubi oglądać swojej mamy w telewizji.

Syn Doroty Wellman unika oglądania jej występów w telewizji . "Dziwnie się z tym czuję"

W podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego poruszono wiele tematów związanych z kondycją współczesnych polskich mediów. Nie jest tajemnicą, że program "Dzień dobry TVN" od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów, a duża w tym zasługa duetu Doroty Wellman i Marcina Prokopa. W trakcie rozmowy Wojewódzki poprosił ją, by wskazała równie wyraziste osobowości, które dziś współtworzą zespół prowadzących popularną śniadaniówkę. Dziennikarka bez wahania wymieniła Krzysztofa Skórzyńskiego oraz Damiana Michałowskiego.

W następnym kroku Wojewódzki zwrócił się jednak do syna dziennikarki i zaskoczył go pytaniem, czy on sam ogląda swoją mamę w telewizji. - Nie, przyznam szczerze, że nie. Mam problem, jakkolwiek to nie brzmi, z oglądaniem swojej mamy - wyznał. Na tym jednak nie poprzestał i od razu wyjaśnił, co ma na myśli. - Dziwnie się z tym czuję. Od małego jest to dziwna świadomość tego, że gdy akurat włączę ten program, to w tym momencie będzie miała ból głowy, zemdleje, albo cokolwiek - wytłumaczył.

Syn Doroty Wellman idzie w jej ślady. Wspólny podcast z mamą to strzał w dziesiątkę?

Syn Doroty Wellman coraz wyraźniej podąża zawodową ścieżką swojej mamy. Dziennikarka i jej syn Kuba wspólnie prowadzą podcast "WELLcome w popkulturze", w którym rozmawiają o zjawiskach współczesnej kultury i otaczającego nas świata. Podcast cieszy się sporym zainteresowaniem - do tej pory powstało już 45 odcinków, które łącznie zgromadziły niemal pół miliona wyświetleń, a kanał obserwuje ponad 10 tysięcy subskrybentów. Wszystko wskazuje na to, że duet Wellmanów świetnie odnajduje się w tej formule. O tym, jak dogadują we wspólnym projekcie, opowiadał syn dziennikarki w podcaście "WojewódzkiKędzierski". - Kiedy mamy okazję razem poprowadzić program i widzę, jak działa jej mózg i jak się zgrywamy, przerzucamy pytaniami, to widzę, że jestem potomkiem tej kobiety - stwierdził.