Ci, którzy śledzą losy Bruce'a Willisa z pewnością wiedzą, że aktor od lat zmaga się z demencją czołowo-skroniową. W sieci co chwile pojawiają się nowe informacje na temat jego stanu zdrowia. Żona aktora, Emma, jest w ostatnim czasie wyjątkowo aktywna w mediach społecznościowych, a to dlatego, że do księgarni niedawno trafiła jej książka, w której opisuje zmagania z chorobą męża. Osobistymi przemyśleniami dzieli się także na swoim blogu. Ostatnio Emma opowiedziała o tym, jak będą wyglądać tegoroczne święta. Jej wpis chwyta za serce.

REKLAMA

Zobacz wideo Takie były objawy nieuleczalnej choroby Marcina Bułki

Bruce Willis spędzi święta z bliskimi. "Uwielbiał tę porę roku"

Odkąd u Willisa zdiagnozowano demencję czołowo-skroniową, święta co roku wyglądają nieco inaczej i nie przypominają tych sprzed kilku lat. W najnowszym wpisie Emma zdradziła, że aktor w przeszłości uwielbiał świąteczny czas. "Uwielbiał tę porę roku - energię, czas spędzony z rodziną, tradycje. Był tym, który robił naleśniki, tym, który wychodził z dziećmi na śnieg" - pisała. Teraz większość przygotowań jest na jej głowie. "Zdarza mi się, że przeklinam imię Bruce'a, mocując się ze świątecznymi światełkami lub podejmując się zadań, które kiedyś należały do niego. Nie dlatego, że jestem na niego zła, nigdy w ten sposób, ale dlatego, że tęsknię za tym, jak kiedyś przewodził w świątecznych przygotowaniach" - tłumaczyła. Święta nadal są dla rodziny Willisa czasem pełnym radości. Emma nie ukrywa jednak, że zdarzają się i trudne momenty. "Na pewno będą łzy, bo możemy i przeżywać smutek, i zrobić miejsce dla radości. Radość nie neguje smutku. Smutek nie neguje radości. One współistnieją" - czytamy.

Świąteczną tradycją w domu Willisa jest rodzinne oglądanie filmów. W tym roku wszyscy zasiądą przed telewizorem, by obejrzeć "Szklaną pułapkę". "Bruce kochał Boże Narodzenie i uwielbiamy je z nim świętować. Myślę, że ważne jest, aby włączyć 'Szklaną pułapkę', ponieważ to nasz film świąteczny" - pisała.

Bruce Willis i jego żona mają swój własny sposób komunikowania się

W rozmowie z "The Times" Emma Heming przyznała, że ona i Bruce mają teraz "swój własny język". "Chodzi tylko o to, by z nim siedzieć, chodzić z nim na spacery, słuchać, jak próbuje wyrażać emocje na własny sposób i pokazywać mu, że się to rozumie. Nie mogę zapytać, jak się czuje, co go boli albo co jest nie tak. Zamiast tego czytam jego mowę ciała, patrzę w oczy i staram się zrozumieć, co przeżywa. Porównuję to do instynktu rodzica" - tłumaczyła.