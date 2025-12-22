Śmierć Michała Urbaniaka wstrząsnęła środowiskiem muzycznym. Wybitny jazzman, kompozytor i skrzypek odszedł 20 grudnia 2025 roku po długiej chorobie. Miał 82 lata. W latach 60. XX wieku Urszula Dudziak tworzyła z muzykiem jedną z najbardziej wyrazistych par polskiej sceny jazzowej. Razem wyjechali do Stanów Zjednoczonych, gdzie Nowy Jork stał się dla nich zarówno przestrzenią twórczego rozwoju, jak i miejscem trudnych doświadczeń.
Pogrążeni w smutku: rodzina, przyjaciele oraz fani od soboty powracają do najpiękniejszych wspomnień z życia Michała Urbaniaka. 22 grudnia za pośrednictwem mediów społecznościowych głos zabrała także Urszula Dudziak. Jej słowa poruszyły wielu fanów, bo były pełne wspomnień o wspólnej drodze, którą przeszli razem nie tylko jako para, ale także jako muzyczny duet. "Odszedł Michał, mój były mąż, mój wielki przyjaciel, ojciec Kasi i Miki, obecny mąż Doroty. Michał jest zakodowany w każdej komórce mojego ciała, a RAZEM było słowem, które nas łączyło przez wiele, wiele lat. Będę mu wdzięczna na zawsze, że był częścią mojego życia i tak pięknie kreował naszą wspólną przyszłość, a świat obdarzył muzyką, która zostanie z nami na zawsze" - napisała wokalistka na Instagramie.
Pod wpisem Urszuli Dudziak bardzo szybko pojawiła się fala reakcji. Komentarze płynęły zarówno od fanów, jak i osób ze świata kultury. Internauci w swoich wpisach podkreślali, że pożegnanie Urszuli Dudziak świadczy o głębokiej więzi, która przetrwała mimo życiowych zakrętów. "Pani Urszulo, tylko ludzie o prawdziwych sercach, pełnej życzliwości i głębokim uczuciu potrafią tak napisać, nawet gdy ich drogi rozeszły się w dwie strony" - brzmi komentarz jednej z internautek.
Pod postem nie zabrakło słów współczucia i symbolicznych gestów wsparcia - czarnych serc, złamanych serduszek i krótkich, ale wymownych wpisów. "Wyrazy współczucia", "Przytulam całym sercem", "Jesteśmy z wami…"- pisali pogrążeni w smutku fani.