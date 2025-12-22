Śmierć Michała Urbaniaka wstrząsnęła środowiskiem muzycznym. Wybitny jazzman, kompozytor i skrzypek odszedł 20 grudnia 2025 roku po długiej chorobie. Miał 82 lata. W latach 60. XX wieku Urszula Dudziak tworzyła z muzykiem jedną z najbardziej wyrazistych par polskiej sceny jazzowej. Razem wyjechali do Stanów Zjednoczonych, gdzie Nowy Jork stał się dla nich zarówno przestrzenią twórczego rozwoju, jak i miejscem trudnych doświadczeń.

Michał Urbaniak był legendą jazzu i ważną częścią jej życia. Ula Dudziak nie kryje emocji po jego odejściu

Pogrążeni w smutku: rodzina, przyjaciele oraz fani od soboty powracają do najpiękniejszych wspomnień z życia Michała Urbaniaka. 22 grudnia za pośrednictwem mediów społecznościowych głos zabrała także Urszula Dudziak. Jej słowa poruszyły wielu fanów, bo były pełne wspomnień o wspólnej drodze, którą przeszli razem nie tylko jako para, ale także jako muzyczny duet. "Odszedł Michał, mój były mąż, mój wielki przyjaciel, ojciec Kasi i Miki, obecny mąż Doroty. Michał jest zakodowany w każdej komórce mojego ciała, a RAZEM było słowem, które nas łączyło przez wiele, wiele lat. Będę mu wdzięczna na zawsze, że był częścią mojego życia i tak pięknie kreował naszą wspólną przyszłość, a świat obdarzył muzyką, która zostanie z nami na zawsze" - napisała wokalistka na Instagramie.

Urszula Dudziak wzruszyła fanów poruszającym pożegnaniem Michała Urbaniaka. Fani ślą kondolencje

Pod wpisem Urszuli Dudziak bardzo szybko pojawiła się fala reakcji. Komentarze płynęły zarówno od fanów, jak i osób ze świata kultury. Internauci w swoich wpisach podkreślali, że pożegnanie Urszuli Dudziak świadczy o głębokiej więzi, która przetrwała mimo życiowych zakrętów. "Pani Urszulo, tylko ludzie o prawdziwych sercach, pełnej życzliwości i głębokim uczuciu potrafią tak napisać, nawet gdy ich drogi rozeszły się w dwie strony" - brzmi komentarz jednej z internautek.

Pod postem nie zabrakło słów współczucia i symbolicznych gestów wsparcia - czarnych serc, złamanych serduszek i krótkich, ale wymownych wpisów. "Wyrazy współczucia", "Przytulam całym sercem", "Jesteśmy z wami…"- pisali pogrążeni w smutku fani.