Już 26 grudnia w Telewizji Polskiej zostanie wyemitowany koncert "Kuba Badach: Jazzy Christmas". Na scenie zaprezentują się najpopularniejsi wokaliści, w tym m.in. Sanah. Nie zabraknie także zagranicznych artystów. O koncercie i ogromnym zaangażowaniu męża napisała w mediach społecznościowych Aleksandra Kwaśniewska.

Aleksandra Kwaśniewska zachwycona koncertem męża. "Nie chcę się chwalić..."

Aleksandra Kwaśniewska opublikowała na instagramowym profilu zdjęcia z koncertu męża Kuby Badacha. Na wydarzeniu pojawiła się ze swoją mamą Jolantą Kwaśniewską. Obie siedziały przy samej scenie. W opisie kadrów żona muzyka wychwalała wydarzenie. "Kochani, z ogromną przyjemnością zapraszamy was do obejrzenia koncertu, który Kuba sobie wymarzył, a następnie to marzenie zrealizował wraz z @telewizjapolska i @goodtasteproduction, i jak to Kuba, nigdzie nie poszedł na skróty" - pisała.

Jak się okazuje, Aleksandra Kwaśniewska zajęła się scenariuszem wydarzenia. "Troszeczkę nie chcę się chwalić, ale uczciwość nakazuje uprzedzić, że wyszło nam to wyjątkowo pięknie i no po prostu warto" - pisała i zachęciła do oglądania koncertu 26 grudnia. "Mamy olbrzymią nadzieję, że ten koncert ukoi was tak, jak ukoił wszystkich obecnych na nagraniu i skutecznie dopełni świąteczną atmosferę w waszych domach. Zapraszamy bardzo, bardzo! Bardzo!" - pisała.

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach wyjadą na święta. Takie mają plany

Ostatnio Kwaśniewska i Badach porozmawiali z portalem Jastrząb Post. Podczas rozmowy padł temat Bożego Narodzenia. Małżonkowie wyjawili wtedy, że kolejny rok z rzędu zamierzają spędzić te dni poza granicami Polski. - Od wielu lat spędzamy święta w Szwajcarii, bo tam mieszka moja rodzina. To nasza rodzinna tradycja. Uwielbiam wigilię w tamtejszym lesie, gdzie znajduje się piękna szopka. Zazwyczaj jest mnóstwo śniegu, płoną pochodnie, a chór śpiewa kolędy - mówiła Kwaśniewska. Wspomniała o wyjątkowym klimacie w Szwajcarii. - Dla mnie Boże Narodzenie to śnieg i górska atmosfera, a my mamy szczęście spędzać je w Alpach, gdzie ten śnieg rzeczywiście jest - dodała.