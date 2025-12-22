Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak poznali się na planie programu "Prince Charming". Od tego czasu są nierozłączni, a ich relację możemy śledzić dzięki mediom społecznościowym. Zakochani postanowili zorganizować imprezę - łącząc okołoświąteczny czas z urodzinami. Zaprosili na nią śmietankę towarzyską, co uwiecznili w poście na Instagramie.

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak zaszaleli. Gwiazdy bawiły się na ich imprezie

Świąteczny okres to doskonała okazja, by spotkać się z bliskimi i przyjaciółmi. To wykorzystali Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak, którzy zorganizowali "Jelonki (Birthday) Christmas party 2025". "Aleeee fajnie, że byliście z nami! Dzięki wam ten wieczór był super special! Tym, którym nie udało się dotrzeć - wyjątkowo wybaczamy & see u next year" - napisała para, zapewniając, że w przyszłym roku również ma zamiar zrobić imprezę. Jelonek i Kubiak zdecydowali się zaprosić całą plejadę gwiazd. Na wydarzeniu bawili się m.in.: Maffashion, Izabella Krzan, Damian Michałowski, Aleksandra Adamaska i Łukasz Jemioł. Pojawiła się również Mandaryna z dziećmi - Xavierem i Fabienne. Na zdjęciach możemy zobaczyć też Michała Danilczuka oraz Akopa Szostaka z nową partnerką.

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak o homofobii w Polsce. Czy w naszym kraju coś się zmieniło?

Niegdyś zakochani udzielili wywiadu Plotkowi, opowiadając o tym, jak wygląda ich życie w Polsce. Kubiak nie ukrywał, że "został opluty w autobusie". "Na przestrzeni lat było kilka przypadków homofobii. Nie było tak, że codziennie bałem się wychodzić z domu, ale rzeczywiście takie sytuacje czasem się zdarzały" - przyznał. Odkąd jednak mieszka w Warszawie, takich sytuacji nie ma. "Wiem jednak, że Warszawa to jest bańka, że to nie jest mniejsza miejscowość, gdzie bardziej się zwraca uwagę na to, kto koło ciebie przechodzi" - przyznał. "Chodzimy razem po mieście, często i w różnych miejscach, i naprawdę od dłuższego czasu nie spotkaliśmy się z otwartą homofobią. Może to kwestia wielkości miasta, jego różnorodności i anonimowości, ale mam wrażenie, że przynajmniej na co dzień nie doświadczamy już tego typu reakcji" - dodał Jelonek. "Czy to znaczy, że homofobii w Polsce nie ma? Nie – ale są miejsca, w których widać realną zmianę na lepsze. I to daje nadzieję" - podkreślał. Cały wywiad znajdziecie tutaj.