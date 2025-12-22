Szokujące doniesienia! Córka Roba Reinera bała się brata. Na jaw wychodzą nowe fakty

Rob i Michele Reiner zostali zamordowani, a w sprawie zatrzymano ich 32-letniego syna. Ciała pary z ranami kłutymi zostały znalezione przez ich córkę Romy. Wszystko wydarzyło się w domu małżeństwa w Brentwood w Kalifornii. Nickowi już postawiono zarzuty. "Prokuratura Okręgowa Hrabstwa Los Angeles ogłosiła, że Reinerowi postawiono zarzuty dwóch morderstw, wraz ze szczególną okolicznością obciążającą w postaci wielokrotnego zabójstwa. Grozi mu również zarzut, że osobiście użył niebezpiecznej i śmiercionośnej broni - noża" - przekazano w komunikacie. Teraz na jaw wychodzę kolejne informacje. Romy miała obawiać się brata.

Nick Reiner oskarżony o zamordowanie Roba i Michele Reinerów. Ich córka już wcześniej bała się brata

Romy, która odnalazła ciała rodziców, miała od lat bać się starszego brata. "Wygląda na to, że Romy bała się Nicka od dziecka" - przyznało źródło "Daily Mail". "Nawet zanim uzależnił się od narkotyków, jego wybuchy były przerażające, ponieważ pojawiały się znikąd. Starała się trzymać się od niego z daleka, ale nie było to łatwe" - dodaje anonimowy informator. Romy rzekomo "nie uważała, by dobrym pomysłem było", aby Nick mieszkał w domku gościnnym jej rodziców przed zabójstwem. "Nie podobała się jej nawet myśl, że mieszka po drugiej stronie ulicy" - zauważa źródło. "Wiedziała jednak, że wprowadzili go tam, aby mieć na niego oko i zapewnić mu dach nad głową" - dodaje.

Nowe informacje ws. Nicka Reinera. Przebywa w izolatce

17 grudnia Nick Reiner stanął przed Sądem Najwyższym Hrabstwa Los Angeles. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Sąd odroczył rozprawę do 7 stycznia. 32-latkowi może grozić dożywocie lub kara śmierci. Jak dowiedział się magazyn "People", syn reżysera został umieszczony w celi izolacyjnej w areszcie Twin Towers Correctional Facility w Los Angeles. Tam przebywa pod nieustannym nadzorem funkcjonariuszy. Ma on obowiązek noszenia charakterystycznej niebieskiej kamizelki ochronnej - jej zadaniem jest ograniczenie ryzyka samookaleczenia lub próby odebrania sobie życia. Tu dowiecie się więcej: Nick Reiner stanął przed sądem w specjalnej kamizelce. Na jaw wychodzą szokujące informacje o synu zamordowanego aktora

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990; Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880; Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068; Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.