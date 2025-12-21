Świat obiegła niezwykle smutna wiadomość. W niedzielę, 21 grudnia, TMZ poinformowało o śmierci amerykańskiego aktora filmowego i telewizyjnego Jamesa Ransone’a. Mężczyzna odszedł 20 grudnia 2025 roku. Policja z Los Angeles przeprowadziła postępowanie, w którym wykluczono udział osób trzecich. James Ransone był znany z wielu produkcji, takich jak "Prawo ulicy", "Sinister", "Czarny telefon" czy "Dolina przemocy".

Nie żyje James Ransone. Miał 46 lat

James Ransone urodził się w Baltimore, Maryland. Skończył szkołę George Washington Carver Center for Arts and Technology. Uczęszczał również do School of Visual Arts na Manhattanie. Na początku lat 2000 zadebiutował na szklanym ekranie. W 2001 roku pojawił się w filmie "The American Astronaut". Zagrał w znanej produkcji "Prawo ulicy", emitowanej na HBO. Był także doceniany przez krytyków. Ransone szczególnie znany był z grania w różnego rodzaju horrorach. Występował w: "To", jako Eddie Kaspbrak, "Sinister", jako zastępca szeryfa, czy w "Czarnym telefonie, jako Max. Fani znają go również z produkcji: "Plan doskonały", "Władza", "The Timber", "Dolina przemocy", "Sprawa zamknięta" i wielu innych. James Ransone miał żonę, Jamie McPhee i dwójkę dzieci.

James Ransone przeżył traumę. W dzieciństwie był ofiarą molestowania

W 2021 roku James Ransone ujawnił, że jako dziecko padł ofiarą molestowania seksualnego ze strony byłego nauczyciela, gdy mieszkał w Phoenix w stanie Maryland. Podkreślał, że te traumatyczne przeżycia miały wpływ na jego niskie poczucie własnej wartości oraz problemy z uzależnieniami. Ransone zerwał z alkoholem w 2006 roku, a w 2020 roku, po zmierzeniu się z bolesną przeszłością, zgłosił sprawę organom ścigania. Jak relacjonował aktor, prokuratura poinformowała go, że nie podejmie dalszych czynności ani nie wniesie oskarżenia w tej sprawie. Jego ukochana po jego śmierci udostępniła w sieci zbiórkę na rzecz National Alliance on Mental Illnes.

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.