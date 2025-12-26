Coraz więcej gwiazd korzysta z profesjonalnych masaży twarzy typu kobido. Z jego efektów cieszy się między innymi Julia Wieniawa czy Monika Richardson. Skuteczne mogą być jednak samodzielne masaże domowe, które umożliwiają drenaż limfatyczny, który redukuje opuchliznę i poprawia przepływ limfy. Na takie decyduje się Doda, która jakiś czas temu opublikowała na Instagramie nagranie, na którym pokazała, jak wykonuje poranny masaż twarzy. Jej ruchom przyjrzała się ekspertka.

Doda pokazała masaż twarzy. Ekspercka pokusiła się o ocenę

- Taki ruch jest najlepszy. Robimy dziesięć razy. Następnie tak dziesięć razy. Tak dziesięć razy. Tak dziesięć razy. Oczywiście brwi lift, wiadomo. Te dziesięć razy robię szybko, bo widać, że moje psy już chcą iść - mówiła Doda, prezentując kolejne ruchy masując posmarowaną kremem twarz.

Nagranie Dody obejrzała Karolina Mazgaj, która zajmuje się masażem kobido. Specjalistka nagrała własną instagramową rolkę, w której podkreśliła, że jest pod wrażeniem ruchów dłoni Rabczewskiej i chwaliła wokalistkę za to, że udowodniła, że poranny masaż nie musi być czasochłonny. - I to jest bardzo fajne, bo właśnie pokazała, jak można w krótkim czasie, przy porannej rutynie, poświęcić na to chwilę czasu. I udowadnia tym, że nie musisz masować twarzy wiele, wiele minut. Codziennie poświęcać na to czasu nie wiadomo ile - usłyszeliśmy.

Co daje Rabczewkiej taki poranny masaż? - Ruchy, które wykonuje Doda przy masażu, mają na celu zniwelować poranną opuchliznę. -Wykonuje ruchy liftingujące, które mają za zadanie fajnie zliftingować naszą twarz. Oczywiście wykonywanie takiego masażu na krem powoduje również, że nasze produkty, które wykorzystujemy ran o, lepiej się wchłoną - oceniła Mazgaj

