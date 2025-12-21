Cleo mówi o koszmarnym sylwestrze. Mikrofon przymarzł jej do ust

Cleo zawsze dba o to, aby zadowolić słuchaczy swoimi występami. Daje z siebie 100 procent na koncertach i nie poddaje się nawet ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Warto przyznać, że ciężkie są występy w gorące lato, ale zimą wcale nie jest łatwiej. Szczególnie, kiedy temperatura sięga grubo poniżej zera. Jesteście ciekawi, co spotkało gwiazdę?

Zobacz wideo Cleo odsłoniła kulisy lodówki. To się w niej znajduje

Cleo wspomina mroźnego sylwestra. Pojawił się problem

– Przez te 12 lat, co ja przeżyłam na tych scenach... Nie jest łatwo – struny głosowe się zaciskają przy różnicach temperatur, więc musimy je dobrze rozgrzewać - wspominała gwiazda w rozmowie z "Super Expressem". W tym roku zagra na Sylwestrze z Dwójką, gdzie miejmy nadzieję nie będzie aż tak mroźnie, jak dawniej podczas koncertu Cleo. - Pamiętam na jednym z sylwestrów było tak zimno, jakieś minus 18, że przymarzł mi mikrofon do ust. To była oczywiście taka chwila, kiedy poczułam, że po prostu mi przymarzł, ale to było grube, naprawdę - przytoczyła gwiazda.

Co w takich sytuacjach stara się robić? - Trzeba sobie radzić. Wszystko robimy tak, żebyście nasi drodzy widzowie byli zadowoleni, uśmiechnięci. A co się tam głos załamie czasami, bo są ciężkie warunki, to się "douśmiechamy", dośpiewamy i jest dobrze – dodała Cleo.

Cleo chętnie mówi o koncertach, ale za to mało o sferze prywatnej. Ta relacja jest dla niej ważna

W sieci cicho jest o związkach Cleo oraz jej rodzinie. Ta sfera jest zamknięta przed mediami, o czym wokalistka zadecydowała lata temu. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że gwiazda ma brata bliźniaka. Piotr jest dla niej wyjątkowo bliski. "To nie tylko brat, to wspaniały przyjaciel. Łączy nas empatia, poczucie humoru, natomiast jesteśmy kompletnie z dwóch różnych światów, biorąc pod uwagę nasze zainteresowania" - wspominała Cleo "Faktowi". Jak wspomina z kolei swoje dzieciństwo? "Mam większość wspaniałych wspomnień z tego okresu. Miałam to szczęście, by wczesne dzieciństwo spędzić w erze sprzed Internetu, gdzie dużą wartością była interakcja z rówieśnikami" - opisała.