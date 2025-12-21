Syn Roba Reinera trafił do izolatki! Jest pod stałą obserwacją

Rob Reiner i Michele Reiner nie żyją. Za ich śmierć ma odpowiadać Nick Reiner. Syn reżysera został już formalnie oskarżony. "Prokuratura Okręgowa Hrabstwa Los Angeles ogłosiła, że Reinerowi postawiono zarzuty dwóch morderstw, wraz ze szczególną okolicznością obciążającą w postaci wielokrotnego zabójstwa. Grozi mu również zarzut, że osobiście użył niebezpiecznej i śmiercionośnej broni - noża" - mogliśmy przeczytać w komunikacie. Teraz pojawiły się nowe informacje w sprawie. Okazało się, że Nick trafił do izolatki.

Nick Reiner został zamknięty w izolatce. Miał się zachowywać "niebezpiecznie"

Nick Reiner został zatrzymany niedługo po odnalezieniu ciał znanego reżysera oraz jego żony. Jak informuje magazyn "People", syn Reinera został umieszczony w celi izolacyjnej w areszcie Twin Towers Correctional Facility w Los Angeles, gdzie przebywa pod nieustannym nadzorem funkcjonariuszy. Mężczyzna ma obowiązek noszenia charakterystycznej niebieskiej kamizelki ochronnej, której zadaniem jest ograniczenie ryzyka samookaleczenia lub próby odebrania sobie życia. Akt oskarżenia usłyszy 7 stycznia.

U Nicka Reiner zdiagnozowano schizofrenię. Zagraniczne media potwierdzają

Według doniesień portalu TMZ Nick Reiner cierpi na schizofrenię. Źródła serwisu podają, że leki, które przyjmował na kilka tygodni przed zabójstwem rodziców, miały sprawić, iż stał się "niestabilny i stanowił zagrożenie". Na około miesiąc przed tragedią zachowanie 32-latka miało budzić poważny niepokój. TMZ informuje również, że syn Roba i Michele Reinerów przebywał w placówce specjalizującej się w leczeniu zaburzeń psychicznych oraz uzależnień. Rzekomo na kilka tygodni przed zbrodnią lekarze mieli wprowadzić zmiany w farmakoterapii, co miało doprowadzić do jego nieprzewidywalności. Źródła serwisu twierdzą, że 32-latek nadużywał substancji psychoaktywnych, które miały pogarszać jego stan.