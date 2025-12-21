Jessica Mercedes odnowi kontakt z ojcem? Nie widziała go 17 lat

Jessica Mercedes urodziła się w Niemczech, z którym wyniosła się do Polski razem z bratem i mamą. Zmiana nastąpiła wskutek rozstania rodziców. Dzieci zostały wychowane przez mamę, czego influencerka nie ukrywała w mediach. Mało kto przypuszczał, że w 2025 roku nastąpi taki przełom w jej relacji z ojcem. Wkrótce ich pierwsze Boże Narodzenie od dawna.

Zobacz wideo Mercedes o ubiorze polskich sław

Jessica Mercedes nareszcie spędza święta z ojcem. Wspomniała o "porzuconych dorosłych"

Influencerka pokazała rolkę z przystrajania choinki i jednocześnie pokusiła się o bardzo prywatny wpis. "Nie widziałam mojego taty 17 lat. Nie mieliśmy wspólnych świąt od 25 lat i wreszcie przyjeżdża do mnie na święta. Nie mogę się doczekać, aż mu opowiem, czym dokładnie się zajmuję, pokażę mu swój dom i życie, które sama zbudowałam. Jestem taka szczęśliwa" - napisała. Zapewne wśród jej obserwatorów są osoby z podobną sytuacją i dlatego sama zainteresowana cieszy się, że może dodać im otuchy oraz nadziei swoją historią. "Uzdrawiam swoje wewnętrzne dziecko. Wrzucam to dla wszystkich "porzuconych" dorosłych dzieci, żeby przypomnieć, że zawsze jest jakieś światełko w tunelu!" - zaznaczyła Mercedes. Co ciekawe, o poprawienie jej relacji z ojcem apelowała... wróżka.

Jessica Mercedes odwiedziła wróżkę. Potem napisał ojciec

Celebryci chodzą do wróżek i nie jest to niczym nowym. Czasami zawdzięczają zmiany w życiu właśnie takiej osobie. Co stało się u Mercedes? Sygnały dotyczące znajomości z ojcem otrzymała już wcześniej. "Po 17 latach mój tata się przebudził i w tym roku spędzimy razem święta. Czuję ogromną radość, wzruszenie i ukojenie. Szczególnie, że dwa lata temu wróżka z dżungli powiedziała mi, że dopóki nie uleczę relacji z tatą, nie znajdę prawdziwej miłości. Chyba wszechświat naprawdę wie, co robi" - wyznała.

Dopisała, że ojciec mieszkający w Niemczech sam odezwał się do niej z propozycją spotkania. Rodzina będzie zatem w komplecie. "Chce się z nami zobaczyć na święta. Nie widziałam go 17 lat! Trochę się stresuję, ale i cieszę, mam motywację do ogarnięcia chaty i zrobię też porządek w sercu" - dodała Mercedes.