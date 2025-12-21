Karolina Gilon pożegnała się z formatami Polsatu z hukiem. Opuściła "Ninja Warrior" oraz "Love Island", które przestało być nadawane przez Polsat. Obecnie celebrytka skupiła się na działalności w sieci, gdyż poza karierą telewizyjną zbudowała ogromne imperium na Instagramie. To tam pokazuje kulisy bycia mamą, partnerką Mateusza Świerczyńskiego, podejmuje się współprac komercyjnych oraz wchodzi w interakcje z fanami. Co przekazała im tym razem?

REKLAMA

Zobacz wideo Gilon musiała odpowiedzieć Dodzie

Karolina Gilon chciałaby powrotu "Love Island". Sprawa nie jest prosta

"Jeżeli wróci wyspa, jest szansa, że wrócisz? Czy całkowicie skreślony twój powrót?" - takie pytanie otrzymała Gilon na Instagramie. Postanowiła szczerze odpowiedzieć. - Bardzo dużo pytacie o to. Kochani, nie wiem. To jest tak, że stacje kupują format... czyli licencje na zrobienie danego programu.. I teraz nie wiadomo, która stacja go kupi i czy w ogóle kupi... więc tym bardziej nie wiadomo, kto by wtedy ten program poprowadził. Na ten moment z tego co wiem to nie ma planów na powrót "Love Island". Jeśli będę miała z tym cokolwiek wspólnego, to na 100 procent dam wam znać. Póki co nawet najstarsi Indianie nie wiedzą. P.S. Też tęsknię" - oznajmiła Gilon. Obecnie popularnym formatem randkowym w polskiej telewizji jest "Hotel Paradise", który dobrze trzyma się na antenie TVN7.

Karolina Gilon opuściła "Ninję", ale widzowie o niej nie zapomnieli. Co za słowa

Celebrytka w pracy prezenterki Telewizji Polsat czuła się jak ryba w wodzie. Chętnie nagrywała odcinki i udzielała wywiadów. Doświadczenie z kamerą zdobyte na planie "Top Model" nie poszło w las. Jej umiejętności i osobowość docenili widzowie, którzy domagają się powrotu Gilon w"Ninja vs. Ninja". a". Wiele wypowiedzi dotyczyło Karoliny Gilon. Fani programu żądają jej powrotu do formatu. "Karolina, bez ciebie nie oglądam", "Bez Karoliny Gilon to nie to samo. Polsat, kiedy wróci prawdziwa prowadząca", "Program stracił sens", "Gdzie jest Karolina Gilon?", "Gdzie jest Karolina? Chcemy ją z powrotem" - pisali w mediach fani.