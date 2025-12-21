Premier Donald Tusk po raz kolejny zaskoczył internautów, publikując w mediach społecznościowych nietypowe nagranie. Na filmie widać, jak ćwiczy kolędę "Lulajże Jezuniu" na keyboardzie, przygotowując się do rodzinnej Wigilii. Jak się okazało, zmiana świątecznego repertuaru nie była przypadkowa, lecz wynikała z sugestii najmłodszych członków rodziny.

Zobacz wideo

Donald Tusk nie zaśpiewa w Wigilię, za to zagra kolędę. Świąteczne nagranie obiegło sieć

Donald Tusk zdradził, że w tym roku dzieci poprosiły go o modyfikację tradycyjnego występu. - Dzieci mnie prosiły, żebym w tym roku na Wigilii nie śpiewał, tylko coś zagrał - powiedział premier. Najmłodsi postawili jednak dodatkowy warunek. - I żeby nie było to "Wśród nocnej ciszy" - dodał, dając do zrozumienia, że ta konkretna kolęda w jego wykonaniu nie cieszy się największym uznaniem. W odpowiedzi na te prośby premier podjął decyzję, że zagra "Lulajże Jezuniu". Nagranie z próby przed Wigilią premier udostępnił na Instagramie. Do keyboardu zasiadł w świątecznym szaliku, który dodatkowo podkreślił bożonarodzeniowy klimat całej sceny.

Film szybko obiegł internet i wywołał falę komentarzy. Internauci z przymrużeniem oka oceniali muzyczne umiejętności Donalda Tuska. "Bardzo ładnie, ja też będę grać i na skrzypcach i na pianinie", "Super, pan to potrafi zrobić dzień", "Politykom najlepiej jednak wychodzi granie na nerwach obywateli. Wesołych świąt", "Brawo! Również również za dystans do siebie" - pisali pod postem.

Premier Donald Tusk zaskoczył barbera. Nagranie z salonu hitem sieci

Jakiś czas temu Donald Tusk złożył niespodziewaną wizytę w jednym z warszawskich barber shopów, czym kompletnie zaskoczył właściciela salonu. Premier udokumentował wizytę w mediach społecznościowych, a nagranie szybko obiegło internet. - Barber wjechał! - oznajmił na początku. Zaskoczony Mateusz, widząc premiera w drzwiach, skomentował: "Widzę, że trzeba coś poprawić na głowie". Podczas strzyżenia panowie rozmawiali m.in. o problemach małych firm i składce zdrowotnej. - Tutaj odczuwamy ten ZUS - zaznaczył właściciel salonu, a premier zapowiedział, że w tej sprawie "nie powiedział jeszcze ostatniego słowa".