Media obiegła smutna wiadomość. W wieku 52 lat zmarła Gabriela Andrychowicz, prezenterka radiowa, która przez wiele lat była związana ze stacją Chillizet. Dziennikarka zmagała się z ciężką chorobą. Przykrą informację przekazał brat kobiety za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Gabriela Andrychowicz nie żyje. Dziennikarka odeszła po ciężkiej chorobie

Gabriela Andrychowicz doskonale znana jest słuchaczom radia Chillizet, gdzie przez wiele lat prowadziła audycję "Nastaw się na chillout". W 2017 roku odeszła jednak ze stacji. Dziennikarka współpracowała też z Programem III Polskiego Radia. W 2020 roku dołączyła natomiast do Halo.Radia, gdzie zajmowała się tematyką kulturalną. Wiadomość o śmierci prezenterki przekazał jej brat za pośrednictwem Facebooka.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że po ciężkiej chorobie odeszła moja siostra Gabriela. Odpoczywaj w spokoju

- napisał Jakub Andrychowicz. Mężczyzna udostępnił także informacje na temat uroczystości pogrzebowych. Ostatnie pożegnanie dziennikarki odbędzie się dzień przed Wigilią. "Uroczystości pogrzebowe: Msza święta: 23 grudnia 2025 o godz. 14.00 w Kościele pw. św. Karola Boromeusza w Żyrardowie, Kościelna 12, 96-300 Żyrardów. Cmentarz: 23 grudnia 2025 cmentarz miejscowy, Kasztanowa 2, 96-300 Żyrardów" - czytamy we wpisie.

Informacja o śmierci Gabrieli Andrychowicz dotknęła internautów

Śmierć Gabrieli Andrychowicz poruszyła wiele osób. Pod wpisem brata dziennikarki pojawiło się mnóstwo komentarzy z kondolencjami i wyrazami współczucia. "Przesyłam wam całe ciepło, jakie mam w sercu. Głębokie kondolencje", "Trzymajcie się, szczere kondolencje dla całej rodziny", "Mój ukochany głos w Chillizet. Wielki smutek", "Bardzo mi przykro z powodu Waszej straty. Dbajcie o siebie", "Moje kondolencje dla całej rodziny. Cudowny dźwięk głosu Gabi pozostanie z nami" - pisali zdruzgotani internauci.