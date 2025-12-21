Media obiegła smutna wiadomość. W wieku 52 lat zmarła Gabriela Andrychowicz, prezenterka radiowa, która przez wiele lat była związana ze stacją Chillizet. Dziennikarka zmagała się z ciężką chorobą. Przykrą informację przekazał brat kobiety za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Gabriela Andrychowicz doskonale znana jest słuchaczom radia Chillizet, gdzie przez wiele lat prowadziła audycję "Nastaw się na chillout". W 2017 roku odeszła jednak ze stacji. Dziennikarka współpracowała też z Programem III Polskiego Radia. W 2020 roku dołączyła natomiast do Halo.Radia, gdzie zajmowała się tematyką kulturalną. Wiadomość o śmierci prezenterki przekazał jej brat za pośrednictwem Facebooka.
Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że po ciężkiej chorobie odeszła moja siostra Gabriela. Odpoczywaj w spokoju
- napisał Jakub Andrychowicz. Mężczyzna udostępnił także informacje na temat uroczystości pogrzebowych. Ostatnie pożegnanie dziennikarki odbędzie się dzień przed Wigilią. "Uroczystości pogrzebowe: Msza święta: 23 grudnia 2025 o godz. 14.00 w Kościele pw. św. Karola Boromeusza w Żyrardowie, Kościelna 12, 96-300 Żyrardów. Cmentarz: 23 grudnia 2025 cmentarz miejscowy, Kasztanowa 2, 96-300 Żyrardów" - czytamy we wpisie.
Śmierć Gabrieli Andrychowicz poruszyła wiele osób. Pod wpisem brata dziennikarki pojawiło się mnóstwo komentarzy z kondolencjami i wyrazami współczucia. "Przesyłam wam całe ciepło, jakie mam w sercu. Głębokie kondolencje", "Trzymajcie się, szczere kondolencje dla całej rodziny", "Mój ukochany głos w Chillizet. Wielki smutek", "Bardzo mi przykro z powodu Waszej straty. Dbajcie o siebie", "Moje kondolencje dla całej rodziny. Cudowny dźwięk głosu Gabi pozostanie z nami" - pisali zdruzgotani internauci. ZOBACZ TEŻ: Nie żyje księżna Tatiana Radziwiłł. Arystokratka o polskich korzeniach miała 86 lat