Francuskie media podały smutną wiadomość. Księżna Tatiana Radziwiłł zmarła 19 grudnia w wieku 86 lat. Jej losy splatały Polskę, Grecję i Francję, a przez dekady utrzymywała bliskie relacje z królową Zofią z Hiszpanii.

Francuskie media, w tym tygodnik "Lecturas" poinformowały, że Tatiana Radziwiłł zmarła 19 grudnia. Księżna uirodziła się 28 sierpnia 1939 roku w Rouen jako córka polskiego oficera, księcia Dominika Rainera Radziwiłła, i greckiej księżnej Eugenii, którzy wzięli ślub rok wcześniej w Paryżu. Dziadek ze strony matki, książę Jerzy z Grecji, był synem króla Jerzego I i wielkiej księżnej Olgi Konstantynownej, wnuczki cara Mikołaja I. Babką Tatiany była również Maria Bonaparte, praprawnuczka Napoleona I i propagatorka psychoanalizy, która prowadziła dziennik "Le Livre de Tatiana", zapisując w nim wspomnienia z dzieciństwa wnuczki.

Po wybuchu II wojny światowej rodzina Radziwiłłów schroniła się w Saint-Tropez, a następnie wyemigrowała do Południowej Afryki. Tam Tatiana zawiązała trwałą przyjaźń ze swoją kuzynką, Zofią, przyszłą królową Hiszpanii. Po wojnie rodzina podróżowała po Ameryce Północnej, Afryce i Azji, zanim wróciła do Europy. W 1946 r. rodzice Tatiany rozwiedli się. Księżniczka wraz z bratem Jerzym wychowywali się pod opieką matki i uczęszczali do prestiżowych szkół we Francji i Grecji. Tatiana biegle władała pięcioma językami i grała na fortepianie.

Tatiana Radziwiłł doczekała się dwójki dzieci

Bliskość z rodzinami królewskimi sprawiła, że Tatiana była obecna przy wielu historycznych wydarzeniach: na koronacji Elżbiety II w 1953 roku, była druhną podczas ślubów Juana Carlosa i Zofii w 1962 roku, a także Konstantyna II z Grecji i Anny-Marii z Danii w 1964 roku. Jej nazwisko pojawiało się nawet wśród potencjalnych kandydatek na żonę następcy tronu Norwegii, księcia Haralda. Podczas studiów z bakteriologii i pielęgniarstwa w Saint-Cloud poznała kardiologa Jeana-Henriego "Johna" Fruchauda, którego poślubiła 24 marca 1966 roku w Atenach. Małżonkowie zamieszkali w Paryżu, gdzie doczekali się dwojga dzieci: Fabioli, urodzonej w 1967 roku i Aleksisa, który przyszedł na świat w 1969 roku.

Tatiana utrzymywała bliskie relacje z królową Zofią, często odwiedzając ją w pałacach Zarzuela i Marivent. W sierpniu 2024 roku obie panie widziano razem w restauracji "Mia" w Palmie na Majorce. Była również częstą towarzyszką podróży królowej podczas prywatnych wyjazdów zagranicznych oraz spadkobierczynią archiwum swojej babki Marii Bonaparte, w której imieniu aktywnie promowała klasyczną psychoanalizę.