"Zbuntowany anioł" to argentyńska telenowela z lat 1998-1999, która emitowana była w Polsce od 2000 roku. Produkcja przyniosła światową sławę Natalii Oreiro. Obok urugwajskiej piękności grał m.in. Segundo Cernadas (jako Pablo Rapallo), który wcielił się w artystę-malarza oraz adoratora pokojówki Milagros. Sprawdziliśmy, co słychać dziś u 53-letniego aktora.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Grabowska ma drugą pracę. Nie tylko gra w filmach i serialach. Tym zajmuje się "po pracy"

Tak potoczyła się kariera Segundo Cernadasa

Segundo Cernadas po roli w "Zbuntowanym aniele" otrzymał propozycje zagrania w kilkunastu telenowelach i filmach. Co ciekawe, zdarzyło mu się jeszcze raz spotkać na planie z Natalią Orerio - zagrali bowiem w serialu "Valeria". Ponadto, Cernadas pojawił się między innymi w takich produkcjach, jak: "Słodka miłość", "Morena", "Odmienić los", "Ana Cristina" czy "Duch Eleny". Mimo popularności aktor w 2013 roku rezygnował z aktorstwa i show-biznesu. To wtedy ukazał się ostatni serial, w którym zagrał - "Esa mujer".

Warto nadmienić, że na przestrzeni lat sporo działo się też w życiu prywatnym gwiazdora oper mydlanych. W 2004 roku ożenił się z aktorką Gianellą Neyrą, z którą doczekał się syna. Ich małżeństwo jednak się rozpadło. Cernadas w 2015 roku zaczął się spotykać z 15 lat młodszą od siebie Sofíą Bravo. Zakochani niedługo później powitali na świecie dwie córki. W sieci nie brakuje zdjęć szczęśliwej rodziny.

Od aktorstwa do... polityki

Segundo Cernadas zrezygnował z aktorstwa na rzecz polityki. 53-latek działa zwłaszcza na rzecz społeczności miasta Tigre. "Jestem aktorem, przedsiębiorcą, producentem rolnym, a teraz chcę mieć wpływ na politykę. Od 2015 roku, po dwudziestu latach pracy w operach mydlanych i serialach telewizyjnych, zaangażowałem się w politykę. Chcę, aby Tigre było najpiękniejszym miastem w prowincji"- możemy przeczytać na jego oficjalnej stronie. Z nagrań, które były aktor udostępnia w mediach społecznościowych, wynika, że przeciwstawia się agresji zbrojnej Rosji w Ukrainie. ZOBACZ TEŻ: Natalia Oreiro nagrała piosenkę o "rosyjskich dziewczynach". Niedawno zjawiła się na międzynarodowej gali

Zobacz, jak dziś wygląda aktorOtwórz galerię