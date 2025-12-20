Kuba Wojewódzki regularnie wbija szpilki innym osobom z show-biznesu. Dziennikarz jest znany z ciętego języka, co wiele osób uznaje za bardzo kontrowersyjne. Tym razem oberwało się Dodzie. Nie jest sekretem, że piosenkarka nie należy do ulubionych osób Wojewódzkiego. Podjął temat niedawnego materiału Jakuba Wątora na jej temat. Wystarczyło kilka słów.

Kuba Wojewódzki nie szczędził słów na temat Dody. Tak ją podsumował

Na platformie YouTube pojawił się materiał na temat Dody. Jakub Wątor w wideo wrócił do skandali i kontrowersyjnych sytuacji z udziałem piosenkarki. Artystka sama skomentowała filmik, dodając, że często jest bohaterką tego typu filmów. " Ludzie z różnych intencji, głównie z nienawiści, robią i poświęcają parę tygodni, żeby bezskutecznie albo mi zaszkodzić, albo zniszczyć moją karierę, co jest bardzo urocze, bo tylko nakręcają wokół mnie zainteresowanie (...). Biorąc pod uwagę, że w show-biznesie istnieje tylko jedna waluta, a jest nią atencja, to wciąż jestem najbogatsza" - podkreśliła. Kuba Wojewódzki udostępnił materiał na swoim profilu na Instagramie. Opisał swój stosunek do wokalistki. "Nie lubię jej, nie cenię, nie szanuję" - napisał. Co sądzicie?

Kuba Wojewódzki nie przestaje szokować. Uderzył w Serowską. Hakiel od razu zareagował

W felietonie z cyklu "Mea pulpa" Kuba Wojewódzki ponownie uderzył w świat show-biznesu, tym razem kpiąc z Dominiki Serowskiej. Nawiązał do jej instagramowej odpowiedzi na pytanie o to, czym się zajmuje zawodowo. "W ostatnim czasie brałam udział w trzech produkcjach TV, więc czymś się tam zajmuję" - napisała Serowska. Wojewódzki skomentował to złośliwie: "Dominika Serowska, znana z faktu bycia partnerką Marcina Hakiela, ujawniła, czym zajmuje się zawodowo. Otóż Dominika wzięła udział w trzech programach telewizyjnych. Czyli praca fizyczna". Hakiel nie pozostał dłużny. Na InstaStories odpowiedział dziennikarzowi, nawiązując do spółki Przyjazne Państwo, którą Wojewódzki prowadził z Januszem Palikotem."Drogi Kubo, może opowiesz o swojej pracy fizycznej w spółce Przyjazne Państwo, którą miałeś przyjemność prowadzić..." - napisał, dodając hasztag #ŁAPYPRECZODMOJEJRODZINY. ZOBACZ TEŻ: Karolak u Żurnalisty wspomniał o aferach finansowych i Kołakowskiej. Nagle temat zszedł na Wojewódzkiego