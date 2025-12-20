Koniec z wątróbkami gęsimi w restauracji Gessler? Jest decyzja po protestach

Restauracja "U Fukiera" jest jednym z najpopularniejszych miejsc Magdy Gessler. W karcie możemy znaleźć foie gras, czyli jedną z popisowych potraw znanej restauratorki. Ta pozycja w menu w karcie wzbudziła negatywne emocje wśród aktywistów inicjatywy "Aktywiści Abolicjoniści". Domagali się usunięcia dania z restauracji. Podjęto już w tej sprawie decyzję. "20 grudnia zaplanowaliśmy protest przed restauracją 'U Fukiera', należącą do Magdy Gessler. Dziś otrzymaliśmy e-mail z informacją, że w ciągu 90 dni restauracja ostatecznie zrezygnuje z foie gras" - czytamy w poście aktywistów.

Nie będzie foie gras w restauracji Magdy Gessler? Decyzja została podjęta

Aktywiści ze środowiska prozwierzęcego często zajmują się tematem foie gras. Chcą całkowicie wycofać to danie z polskich restauracji. Dlaczego? Proces jego produkcji polega na celowym powiększaniu wątrób kaczek i gęsi poprzez przymusowe, intensywne karmienie z użyciem zgłębnika, co Komisja Europejska uznaje za praktykę szkodliwą dla dobrostanu zwierząt. W efekcie w wielu krajach wprowadzono zakaz produkcji foie gras, a w Polsce obowiązuje on już od lat 90. Mimo to produkt ten wciąż pojawia się w restauracjach dzięki importowi z zagranicy. Danie można zjeść w restauracji "U Fukiera". Z tego względu zaplanowano tam protest. Reakcja restauracji Magdy Gessler była natychmiastowa. Potrawa zostanie wycofana.

Za 90 dni (czyli 11 marca 2026 roku) sprawdzimy, czy Magda Gessler wywiązała się z obietnicy i rzeczywiście wprowadziła Politykę Wolną od Foie Gras w tej restauracji

- czytamy post "Aktywistów Abolicjonistów". Co o tym sądzicie?

Świąteczne menu w restauracji "U Fukiera". Jakie są ceny?

Restauracja "U Fukiera" przygotowała już świąteczne menu, w którym tradycyjne potrawy występują w nowoczesnej odsłonie. Wśród propozycji znalazły się m.in. faworki z karpia z purée i chrzanowym aioli za 89 zł oraz dorsz w słodko-kwaśnej zalewie z warzywami za 59 zł. Tańszą opcją jest barszcz z uszkami z borowikami za 49 zł. Na deser można wybrać piernik korzenno-miodowy z powidłami śliwkowymi za 39 zł. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ.