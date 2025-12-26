Aleksandra Woźniak-Miszewska zadebiutowała w spektaklu telewizyjnym "Janko Muzykant" w 1992 roku, a w kolejnych latach pojawiała się w zarówno w filmach, jak i serialach. Rozpoznawalność przyniosła jej jednak dopiero rola policjantki Kasi z "13 posterunku" - produkcji z 1997 roku. Mimo że Woźniak-Miszewska później pojawiła się w innych serialach, takich, jak "Klan", "Daleko od noszy" czy "Złotopolscy", nie udało jej się potworzyć takiego sukcesu. W końcu zrezygnowała z aktorstwa - jej ostatnia rola przypada na 2018 rok, to wtedy premierę miał niemiecki film z jej udziałem "Miłość na Mazurach". Wiadomo, czym dziś zajmuje się 50-latka.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy rola w "Pierwszej miłości" jest rolą życia Anety Zając? "Lubię grać złe charaktery"

Aleksandra Woźniak-Miszewska zrezygnowała z aktorstwa. Dziś realizuje się w innym zawodzie

Aleksandra Woźniak-Miszewska obecnie pracuje jako psycholożka i psychoterapeutka (prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym). Jak się okazuje, swoje powołanie odnalazła, gdy sama potrzebowała terapii, ponieważ bała się podróżować samolotem. Była aktorka opowiedziała o tym w lipcu 2025 roku na kanapie "Pytania na śniadanie", zdradzając, że niezwykłym doświadczeniem okazały się dla niej praktyki w szpitalu psychiatrycznym. - Tam poczułam [powołanie - red.] w tej relacji z pacjentami. Jeszcze tam nie mogłam nic robić jako studentka, ale [zapewniałam - red.] jakieś wsparcie i rozmowę. Poczułam uczucie tak niesamowite, takiego spełnienia i powołania, jakich nie poczułam nigdy na scenie, mimo że samo aktorstwo kochałam - wyznała.

Wygląda też na to, że Woźniak-Miszewska nie ma zamiaru wracać do aktorstwa. Jak przyznała w śniadaniówce, praca na scenie czy przed kamerą nie dawały jej takiej satysfakcji, jak pomoc innym. - Ta psychologia to nie jest zastępstwo, tylko rzeczywiście mnie to uskrzydla. Proszę sobie wyobrazić, że nawet jeśli ja komuś dawałam radość na ekranie, ja nie widziałam tej reakcji tak do końca. Oczywiście zdarzyło się, że w teatrze ktoś podszedł, ale to nie jest dokładnie to. A teraz przychodzi ktoś, kto ma myśli samobójcze lub ma poczucie, że jego życie nie ma sensu, ja go z tego wyciągam i on mi mówi: "Pani Olu, pani mi dała nowe życie", nagle stawia granice ludziom, spełnia swoje marzenia, myśli o sobie dobrze - usłyszeli widzowie śniadaniówki.

Aleksandra Woźniak-Miszewska edukuje w mediach społecznościowych

Co ciekawe, Woźniak-Miszewska aktywnie prowadzi fanpage "Psycholog Aleksandra Woźniak- Miszewska", gdzie zamieszcza krótkie nagrania, w których odnosi się do bieżących wydarzeń ze świata i Polski, analizując je z perspektywy psychologicznej. Materiały mają charakter edukacyjny - Woźniak-Miszewska wskazuje, m.in. jakie mogą być źródła danego problemu, jak budować zdrowe relacje, czy jak być asertywnym.

Na wspomnianych nagraniach widać, że dla byłej aktorki czas się zatrzymał. Od lat pozostaje wierna jednej fryzurze - długim blond włosom z grzywką. Woźniak-Miszewska stawia też na stonowane i bezpieczne stylizacje. Jej najnowsze zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.