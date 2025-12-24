Każdego roku w grudniu te same melodie podbijają serca słuchaczy na całym świecie. Świąteczne piosenki w kilka chwil potrafią stworzyć atmosferę ciepła, bliskości i nostalgii. Choć kojarzą się z radością i beztroską, historie towarzyszące ich powstaniu nie zawsze były tak pogodne, jak mogłoby się wydawać.

Za utworem "Wonderful Dream (Holidays Are Coming)" kryje się smutna historia. Wokalistka zginęła w tragicznych okolicznościach

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych świątecznych utworów w Polsce jest "Coraz bliżej święta", czyli rodzima wersja piosenki "Wonderful Dream (Holidays Are Coming)". Utwór od ponad 24 lat regularnie pojawia się na antenach radiowych i stał się nieodłącznym elementem bożonarodzeniowego klimatu. Niewielu słuchaczy pamięta jednak, że historia jego oryginalnej wykonawczyni ma tragiczny finał.

Autorką i pierwszą wykonawczynią piosenki była Melanie Thornton, amerykańska wokalistka znana także z zespołu La Bouche. Świąteczny singiel nagrano z myślą o niemieckiej reklamie Coca-Coli i miał być ważnym krokiem w jej solowej karierze. Wokalistka nie zdążyła jednak cieszyć się sukcesem. Zginęła tragicznie w katastrofie lotniczej w listopadzie 2001 roku, kilka godzin po koncercie w Lipsku. "Wonderful Dream" ukazało się dwa dni po jej śmierci, stając się symbolicznym hołdem dla jej talentu. Mimo radosnego charakteru utworu, jego historia na zawsze pozostaje naznaczona smutkiem.

Mariah Carey nie chciała nagrywać świątecznej piosenki. Ekipa zadbała, aby wokalistka czuła się w studiu jak w Wigilię

Zupełnie inną, choć równie ciekawą historię ma "All I Want for Christmas Is You" Mariah Carey - dziś uznawany za największy świąteczny przebój wszech czasów. Co ciekawe, wokalistka początkowo nie chciała nagrywać bożonarodzeniowej piosenki, obawiając się, że to zbyt wczesny moment w karierze i że publiczność woli klasyczne hity. Gdy jednak zdecydowała się na ten krok, dołożyła wszelkich starań, by poczuć świąteczny klimat - latem udekorowano studio choinkami, zawieszono światełka i obniżono temperaturę. Dziś utwór bije rekordy popularności, regularnie wraca na szczyty list przebojów.