W ostatnich latach można zauważyć prawdziwy boom na świąteczne wyjazdy wśród znanych osób. Niektóre z polskich gwiazd rezygnują z zimowego Bożego Narodzenia i zamiast tego decydują się spędzić święta w ciepłych krajach, zamieniając lepienie pierogów na pływanie w oceanie. Rosnąca oferta wyjazdów zagranicznych każdego roku przygotowywanych przez biura podróży z pewnością temu sprzyja. Kto w przeszłości zdecydował się na święta pod palami?

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan w przeszłości m.in. wybierali ciepłe święta. W tych miejscach celebrowali Boże Narodzenie

Jednymi z gwiazd, które od kilku lat coraz chętniej decydują się na świąteczne wyjazdy, są Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan. W 2021 roku zakochani wraz z synami polecieli do Tajlandii, poprzedzając podróż wcześniejszą kameralną Wigilią, pełną tradycyjnych potraw i rodzinnych rytuałów. Wyjazd okazał się dla nich nie tylko odpoczynkiem, lecz także okazją do spędzenia czasu z dala od świątecznego zgiełku. Z kolei w 2023 roku para przeniosła swoje rodzinne święta do Dubaju, gdzie zamiast zimowej aury towarzyszyły im ciepłe wieczory, długie spacery po mieście i przygotowania do hucznego powitania Nowego Roku w otoczeniu nowoczesnej architektury oraz niekończących się atrakcji metropolii.

Borys Szyc, Piotr Gąsowski i Michał Piróg również docenili święta za granicą. Wybrali ciepły klimat

Egzotyczne święta chętnie wybierały także inne znane osoby. W 2024 roku Tomasz Ciachorowski postawił na Tajlandię, a jego media społecznościowe zapełniły się kadrami przypominającymi najlepsze katalogi wakacyjne. Tuż za nim na ciepłe klimaty zdecydował się Borys Szyc, który wraz z bliskimi odpoczywał na Dominikanie, ciesząc się karaibskimi plażami. Nie zabrakło także mniej oczywistych, ale równie ciepłych miejsc. Michał Piróg wybrał najbardziej nietypowy kierunek - wyruszył do Etiopii, stawiając na aktywne zwiedzanie zamiast tradycyjnej świątecznej kolacji. Piotr Gąsowski, korzystając z zaproszenia rodziny, w przeszłości świętował w Hiszpanii, gdzie zamiast zimy czekała na niego umiarkowana, przyjemna pogoda. Własny azyl za granicą mają również Robert Gawliński z żoną, którzy w czasie jednych ze Świąt Bożego Narodzenia wypoczywali w ich Grecji.