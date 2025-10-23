Halina Mlynkova o przemocy domowej. Szokujące wyznanie

Halina Mlynkova dwukrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Jej pierwszym mężem był aktor i prezenter Łukasz Nowicki. Z tego związku piosenkarka ma syna Piotra, który urodził się w 2004 roku. W 2015 roku Mlynkova wyszła za czeskiego producenta muzycznego, Leszka Wronkę. Obecnie piosenkarka jest związana z producentem Marcinem Kindlą, z którym wychowuje czteroletniego syna. W najnowszym wywiadzie wyznała jednak, że jeden z jej związków był przemocowy i toksyczny. Wspomniała o wyzwiskach.

REKLAMA

Zobacz wideo Mlynkova mówi o hejcie. Spotkała się z krytyką

Halina Mlynkova o toksycznym małżeństwie: Udawałam przez cały czas, że nic się nie dzieje

Halina Mlynkova w rozmowie z portalem anywhere.pl piosenkarka stwierdziła, że w trakcie swojego małżeństwa miała myśli samobójcze. - Miałam. To był straszny czas i bardzo samotny, gdzie udawałam przez cały czas, że nic się nie dzieje, bo oczywiście zawsze uśmiechnięta, a pamiętaj jeszcze, że w takich związkach, jest tak, że na zewnątrz jesteśmy kochanymi żonami, a jak się zamykają drzwi, to jesteś k***ą - stwierdziła Halina Mlynkova. Podczas rozmowy wokalistka nie potrafiła ukryć emocji i w pewnym momencie sama stwierdziła, że trzęsie się ze strachu. Gwiazda potwierdziła Plotkowi, że jej wypowiedzi dotyczą jej pierwszego małżeństwa.

Halina Mlynkova dostawała pogróżki od byłego męża? Mówi o zemście

Wcześniej Halina Mlynkova poruszyła natomiast temat swojego drugiego małżeństwa. W rozmowie ze Światem Gwiazd przyznała, że dowiedziała się o zdradach męża. - Na niektóre rzeczy machnęłam ręką. Miałam chyba więcej pozytywnych emocji, ale później, jak się dowiadujesz, że tam było mnóstwo kobiet, to łapiesz się za głowę i mówisz: Jezus Maria... - powiedziała. Piosenkarka stwierdziła także, że dostawała pogróżki od Wronki, dlatego też długo milczała w temacie małżeństwa. - Nie chcę o tym mówić, ponieważ na samym początku dostałam pogróżki, że jeżeli będę mówić cokolwiek na temat Pragi, to zawsze będzie zemsta - dodała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123. Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.