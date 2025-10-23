Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzbudzają spore emocje już od początku, odkąd ogłosili, że się spotykają - a miało to miejsce już trzy lata temu. Dziś jednak fani pary wyczekują relacji ze ślubu, który ma odbyć się 25 października. Sami zakochani nie komentują sprawy, cały czas ukrywając, że ceremonia ma się odbyć. Obserwatorzy ciągle dopatrują się nowinek, a najnowszy post celebrytki wzbudził zainteresowanie.

Zobacz wideo Serowska wspomniała o byciu macochą. Wtem opowiedziała, czy rozmawia z Cichopek

Katarzyna Cichopek pokazała makijaż i fryzurę. Ten filmik wzbudził poruszenie

Każda kolejna publikacja w mediach społecznościowych pary budzi spore zainteresowanie, a media doszukują się wskazówek co do nadchodzącej ceremonii. Tym razem celebrytka opublikowała na Instagramie nagranie, na którym jest przygotowywana do sesji zdjęciowej. Na filmiku widzimy zarówno makijaż, jak i fryzurę na tę okoliczność. - Dzisiaj mam sesję zdjęciową, przygotujcie się razem ze mną, zapraszam - przekazała w mediach społecznościowych. Czy to zapowiedź tego, na co Cichopek zdecyduje się na ślubie? Fani nie ukrywają, że makijaż bardzo jej pasował i nadawałby się na tak ważny dzień. "Wspaniały efekt! Przepięknie", "Piękny makijaż. Rzęsy zjawiskowe", "Klasa sama w sobie" - zachwycali się w komentarzach.

Ujawniono listę gości na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Emocje sięgają zenitu, a w mediach pojawiają się kolejne wieści dotyczące zaplanowanej ceremonii. Tylko na Plotku zobaczysz, jak wygląda zaproszenie na ślub pary. Portal Party z kolei przekazał, kto znalazł się na liście gości. Jak się okazuje, na wydarzenie został zaproszony dyrektor programowy Polsatu Edward Miszczak. Zaproszenie otrzymali także prowadzący "halo tu polsat" oraz Mateusz Gessler. Tu jednak pojawiają się pewne problemy, bowiem jedna z par będzie musiała poprowadzić poranne wydanie śniadaniówki w niedzielę. Na dodatek Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna muszą pojawić się na próbie generalnej przed odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Na liście gości jest również Joanna Kurska. Nie zabrakło także znajomych Cichopek z planu "M jak miłość" oraz zaprzyjaźnionych z Kurzajewskim sportowców.