Viola Kołakowska lata temu postanowiła porzucić karierę i skupić się na macierzyństwie. Aktorka planuje teraz wrócić do show-biznesu. Ostatnio pojawiła się na kanapie "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o kulisach swojego zniknięcia. Zdradziła, że przez lata tęskniła za aktorstwem, ale powrót do branży wcale nie był taki łatwy.

Viola Kołakowska o kulisach odejścia z show-biznesu. "Nie było wsparcia"

Aktorka nie była w stanie połączyć intensywnej pracy na planie z wychowaniem dzieci. Jak przyznała, macierzyństwo całkowicie pochłonęło jej uwagę, a kariera zeszła na dalszy plan. - Nie zawsze mamy wybór, bo być może chciałybyśmy to połączyć, ale nie zawsze się da, bo my potrzebujemy wsparcia, żeby równolegle prowadzić życie zawodowe i domowe - tłumaczyła, dodając, że w jej przypadku nie mogła liczyć na pomoc partnera. - Próbowałam wielokrotnie wrócić i to połączyć. Dziś wiem, dlaczego to było niemożliwe. Po pierwsze, nie było wsparcia. Usłyszałam z drugiej strony, że ta druga strona nie może mi pomóc, bo to będzie źle wyglądało - opowiadała. Dopytana, czy chodziło o obawy związane z oskarżeniami o kumoterstwo, potwierdziła, że taki właśnie był powód.

Kołakowska nie ukrywała, że początki macierzyństwa były dla niej wyjątkowo trudne. - Zanim pojawiła się moja córka, to straciłam dziecko. Później okazało się, że kolejna ciąża, z moją córką, była w traumie. Ty nawet nie wiesz, że masz PTSD, a drugie dziecko już przychodzi na świat w trudnych okolicznościach - opowiadała. - Nie miałam wtedy wsparcia, od samego początku. Nie miałam wsparcia po tej trudnej sytuacji ani w czasie ciąży, która była zagrożona. Jeżeli coś jest od początku trudne, to bardzo trudno to wyprostować - mogliśmy usłyszeć.

Viola Kołakowska wraca do pracy. Dzieci jej bardzo kibicują

W tej samej rozmowie aktorka zdradziła, że w końcu jest gotowa, by wrócić do show-biznesu. - Najbardziej zawsze kochałam plan i scenę, więc mam nadzieję, że to się uda. Nawet nie wierzę, wiem, że to się uda. Zaczynam swoje życie na nowo - mówiła. Kołakowska może dziś liczyć na wsparcie swoich dzieci. - One na to czekają, bardzo temu kibicują. Dla dzieciaka jest bardzo ważne, żeby mama była spełniona. To dla nich jest też prezent - dodała na koniec.