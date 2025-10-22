Hailey Bieber zaszczyciła swoją obecnością na Academy Museum Gala 18 października w Los Angeles. Modelka znana jest ze swojego poczucia stylu, przez co fani nie mogli doczekać się, by zobaczyć w co ubrała się tego wieczoru. Okazuje się, że elegancka suknia Bieber, choć efektowna, sprawiła jej przy tym wiele niedogodności.

Hailey Bieber zaliczyła wpadkę podczas Academy Museum Gala. Przez sukienkę... nie mogła usiąść

Bieber przybyła na wydarzenie w zachwycającej kreacji projektu domu mody Schiaparelli. Brązowa, satynowa suknia z wycięciem na nogę oraz cielistym gorsetem przykuwała uwagę fotoreporterów, którzy chętnie robili zdjęcia celebrytce. Bieber wyglądała na ściance oszałamiająco. W poście na Instagramie, żona Justina Biebera postanowiła udostępnić kilka kadrów z imprezy. Na jednym z nich widzimy jednak, że choć piękna, jej sukienka nie była zbyt praktyczna. Hailey opublikowała zdjęcia, na którym widać, że podczas gali musiała niemal położyć się na sofie, gdyż kreacja uniemożliwiała jej siedzenie. Gwiazda podeszła do sprawy ze sporym dystansem i nie bała się pokazać na zdjęciu, jak przyszły jej "siedzieć" w czasie wydarzenia.

Na gali w Los Angeles pojawiła się też Kim Kardashian. Jej stylizacja wywołała burzę w mediach

Oprócz Bieber, na gali pojawiły się także siostry z klanu Kardashian - w tym przede wszystkim Kim Kardashian. O kreacji celebrytki rozpisywały się wszystkie media. 45-latka przybyła na wydarzenie w sukni Maison Margiela, do której założyła na twarz materiałową maskę. Internauci nie kryli zaskoczenia, komentując stylizację Kim. O jej ocenę, Plotek postanowił zapytać projektanta Roberta Czerwika. Znawca mody nie krył, że look Kardashian bardzo mu się podobał. - Beżowa, rzeźbiarska suknia z zakrytą głową, połączona z monumentalnym, błyszczącym naszyjnikiem, to pokaz wyrafinowania i odwagi - skomentował Czerwik. - Ta stylizacja to czyste fashion theatre - odważna, konceptualna, a jednocześnie perfekcyjnie dopracowana w detalach. Kim pojawiła się w niej na wydarzeniu, które wręcz wymagało tak spektakularnej obecności - dodał projektant. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Kim Kardashian zszokowała cały świat zasłonięciem twarzy na gali. Znany projektant ma jasne zdanie".