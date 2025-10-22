Iga Świątek wielokrotnie wspominała w mediach, jak ważna jest dla niej muzyka, która wypełnia jej czas między treningami. Tenisistka jest wielką fanką Taylor Swift, która jest aktualnie jedną z najpopularniejszych wokalistek pop na świecie. Świątek już w trakcie konferencji prasowych po meczach wspominała o swojej idolce. Jeszcze w 2022 roku tenisistka chwaliła się pierwszym świątecznym prezentem, jakim było winylowe wydanie albumu "Midnights" Taylor Swift, a po wygraniu wielkoszlemowego turnieju French Open gwiazda sportu spełniła marzenie i poleciała do Liverpoolu na jej koncert. "Umarłam. Tak, płakałam wiele razy podczas koncertu. Tak, to było niesamowite. Jesteś niesamowita Taylor" - komentowała podekscytowana Świątek w mediach społecznościowych. Tym razem Świątek spotkało wyjątkowe wyróżnienie. Właśnie otrzymała od swojej idolki jej najnowszy album i dedykowany list, którego treścią wiceliderka rankingu WTA pochwaliła się w mediach społecznościowych.
Iga Świątek ma teraz chwilę przerwy od grania. Na kort wróci dopiero 1 listopada, kiedy weźmie udział w WTA Finals w Arabii Saudyjskiej. Później zobaczymy ją w Polsce. Świątek zagra podczas turnieju Billie King Cup. Tenisistka właśnie pochwaliła się w mediach społecznościowych, że dostała list od Taylor Swift, która kilka tygodni temu wydała swój nowy album "The Life of a Showgirl". O nadchodzącej premierze albumu Świątek mówiła już podczas turnieju WTA w Cincinnati w sierpniu. "Swifties mają wiele teorii, więc już nie wiem, których słuchać, a których nie. Ale jestem bardzo podekscytowana" - wspomniała w rozmowie z Tennis Channel. Tenisistka pochwaliła się listem, który dostała od swojej idolki na specjalnym papierze w kolorystyce albumu sygnowanym inicjałami Swfit. Amerykańska wokalistka podkreśliła, że podziwia Świątek i chciałaby również razem z nią świętować premierę swojej płyty. Tenisistka nie kryła ekscytacji.
O mój Boże, Taylor Swift. Kilka lat temu nawet nie śniłabym o takich chwilach. Jestem taka wdzięczna
- podkreśliła Świętek.
Korespondencja od Taylor Swift to już nie pierwszy list od światowej gwiazdy, jaki Iga Świątek może dołączyć do swojej kolekcji. W lipcu tenisistka otrzymała gratulacje w związku z tegorocznym Wimbledonem od samego księcia Williama, który winszował jej imponującego zwycięstwa. Księżna Kate i książę William wraz z dziećmi księżniczką Charlotte i księciem Georgem pojawili się w tym roku na trybunach jednego z najważniejszych turniejów tenisowych na świecie. "Z przyjemnością wróciliśmy do SW19 na finały tegorocznego Wimbledonu. Jeszcze raz gratulujemy Idze Świątek i Jannikowi Sinnerowi zwycięstw! I ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych za uczynienie tego turnieju tak wyjątkowym" - czytamy w opublikowanym przez parę oświadczeniu. Więcej przeczytasz tutaj: Księżna Kate i książę William niespodziewanie zwrócili się do Świątek. Ależ słowa!
