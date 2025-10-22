Daniel Martyniuk znów znalazł się w centrum kontrowersji. Podróż samolotem linii Wizz Air z Malagi do Warszawy zakończyła się dla niego przedwcześnie. Jak donosi "Fakt", syn znanego gwiazdora disco polo, Zenka Martyniuka, wszczął awanturę na pokładzie i miał kłócić się z załogą o alkohol. Incydent zmusił pilotów do awaryjnego lądowania w Nicei. Co dokładnie się wydarzyło?

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir i Kajra zatańczyli na plaży z Zenkiem Martyniukiem i jego żoną. Danuta przeszła metamorfozę. "Jak Shakira"

Daniel Martyniuk wyrzucony z samolotu. Awantura na pokładzie zakończyła się awaryjnym lądowaniem

Jak relacjonują pasażerowie lotu, Martyniuk miał zachowywać się agresywnie i nie stosował się do poleceń obsługi. W wyniku tego kapitan samolotu podjął decyzję o zmianie trasy i lądowaniu we Francji. Tam czekała już na niego policja, która wyprowadziła go z pokładu. Serwis Pudelek otrzymał kilka relacji od świadków tego zdarzenia. "Daniel Martyniuk zrobił awanturę o piwo w samolocie lecącym właśnie z Malagi do Warszawy. (...) Samolot musiał przymusowo lądować w Nicei. Martyniuk został wyprowadzony przez policję" - napisał jeden z nich.

Jakby tego było mało, zaledwie dzień wcześniej na Instagramie Daniela pojawiły się budzące emocje treści. Na InstaStory udostępnił odważne zdjęcie kobiety w skąpym stroju, a także fotografię przedstawiającą zdeformowaną obrączkę.

Daniel Martyniuk wyjechał do Hiszpanii. Podjął tam pracę w swoim zawodzie

Przypomnijmy, że Zenek Martyniuk wspominał niedawno, że jego syn wyjechał do Hiszpanii, gdzie podjął pracę w swoim zawodzie. Syn gwiazdora disco polo na swoim Instagramie opublikował nawet nagrania, na których widać, jak wykonuje fizyczną pracę na budowie. Na jednym z filmików widzimy, jak remontuje pomieszczenie, trzymając w rękach młot i kielnię. Podpisał je słowami: "Podobno ciężka praca uszlachetnia i uczy pokory, więc spróbuję...". W innym nagraniu Daniel pokazuje, jak skuwa kafelki, dodając: Trabajo - czyli po hiszpańsku 'praca'". Internauci nie kryli zaskoczenia - wielu z nich wyraziło zdumienie tym, że Daniel rzeczywiście podjął się pracy fizycznej. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.