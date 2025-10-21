Radosne wiadomości płyną z Luksemburga - księżniczka Aleksandra i jej mąż, Nicolas Bagory, powitali na świecie drugiego potomka. Chłopiec, któremu nadano imię Hélie, przyszedł na świat 17 października, a informację o jego narodzinach 21 października ogłosił Pałac Wielkiego Księcia.

Księżniczka Aleksandra i Nicolas Bagory powitali drugie dziecko. Chłopiec otrzymał imię Hélie

Nowo narodzony syn dołączył do 17-miesięcznej córki Victoire, która teraz pełni rolę starszej siostry. Pomimo radości z narodzin dzieci, księżniczka Aleksandra i Nicolas Bagory konsekwentnie dbają o prywatność swoich potomków, starając się chronić wizerunki najmłodszych członków rodziny przed mediami. Dzięki tej decyzji Victoire i Hélie mogą dorastać w spokojnym otoczeniu, z dala od nadmiernej uwagi mediów. Co ciekawe, zakochani starają się przestrzegać tej zasady do tego stopnia, że twarz Victoire była skrupulatnie zasłaniana w trakcie publicznych wystąpień na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Dodajmy, że Aleksandra, czwarta z pięciorga dzieci wielkiej księżnej Marii Teresy oraz wielkiego księcia Henryka, zajmuje obecnie siódmą pozycję w kolejce do tronu, a Victoire i Hélie plasują się odpowiednio na ósmym i dziewiątym miejscu.

Księżniczka Aleksandra nie związała się z arystokratą. Zakochani zdecydowali się na kameralną uroczystość

Księżniczka Aleksandra z Luksemburga jest w szczęśliwym małżeństwie z Nicolasem Bagorym, 35-letnim Francuzem z Bretanii, który, co ciekawe, nie pochodzi z arystokratycznej rodziny. Wybranek księżniczki studiował politologię i filologię klasyczną na Sorbonie, zdobywając tytuł magistra. Zakochani zdecydowali się na kameralną ceremonię w Ratuszu Miasta Luksemburg w kwietniu 2023 roku. Aleksandra zrezygnowała z tradycyjnej sukni ślubnej i postawiła na nowoczesny zestaw - top, szerokie spodnie i pelerynę - który podkreślał jej indywidualny styl i osobowość. Całość pokazywała, że księżniczka ceni elegancję, ale jednocześnie stawia na komfort i nowoczesne podejście do tradycji.