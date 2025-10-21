Trzaskowski komentuje wyniki Konkursu Chopinowskiego. Zdradził, kto był jego faworytem

W nocy z 20 na 21 października 2025 roku rozstrzygnięto XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina - jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie, które w ostatnich dniach było numerem jeden w mediach. Głos w sprawie wyników zabrał w nowym wpisie na Instagramie Rafał Trzaskowski, który opublikował post pełen emocji i refleksji.

Rafał Trzaskowski komentuje wyniki XIX Konkursu Chopinowskiego. Pogratulował zwycięzcy

Rafał Trzaskowski w swoim poście nie ukrywa, że poziom tegorocznego konkursu go zachwycił. "Nie jest moją rolą podważać werdyktu jury, choć wydaje się, że gdyby oceniać wyłącznie to, co pianiści i pianistki zaprezentowali na samym konkursie, ostateczna ocena mogła być inna" - napisał. Prezydent Warszawy pogratulował zwycięzcy, pianiście Ericowi Lu, podkreślając jego niezwykły talent i klasę artystyczną. Jednocześnie polityk zwrócił uwagę na wysoki poziom wszystkich finalistów i finalistek, wyróżniając szczególnie swoje osobiste faworytki - Tianyao Lyu i Shiori Kuwaharę oraz Williama Yanga, który zdobył VI miejsce i nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy. Trzaskowski wyraził także radość z obecności w finale polskiego pianisty Piotra Alexewicza, podkreślając, że to powód do radości dla całego kraju. "Dumę i radość budzi też fakt, że gospodarzem jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie jest miasto Warszawa - dodał prezydent. Konkurs Chopinowski tradycyjnie przyciągnął uwagę melomanów z całego świata, a stolica w czasie jego trwania stała się w tym czasie muzycznym centrum. Jak przypomniał Trzaskowski, to jeszcze nie koniec chopinowskich emocji. Przed uczestnikami i publicznością koncerty laureatów oraz uroczyste wręczenie nagród. "Jeszcze przez kilka dni w Warszawie wszystko gra Chopina" - zakończył swój wpis prezydent.

Rafał Trzaskowski pogratulował zwycięzcy. Pod postem pojawiła się lawina komentarzy

Pod wpisem Rafała Trzaskowskiego szybko pojawiło się wiele komentarzy internautów. Większość użytkowników gratulowała zwycięzcy i wyrażała uznanie dla organizacji konkursu. Nie zabrakło jednak głosów wskazujących na różne artystyczne preferencje. "Wielkie gratulacje! Cieszę się, bo wygrał mój faworyt! ERIC LU! Jury wie, co robi! Wielka wygrana w wielkim stylu!", "Nie moja bajka. Technicznie bardzo biegły, ale gdzie uczucia..." - pisali fani.