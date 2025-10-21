18 września media przekazały smutną informację o śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego, Edyty Rynkowskiej. Ukochana artysty odeszła w wieku 52 lat. 22 września odbyła się sekcja zwłok kobiety. "W momencie znalezienia zwłok Rynkowskiej w mieszkaniu przebywał tylko Ryszard Rynkowski. Gdy przyjechała na miejsce wezwana policja i prokuratura, była z nim kobieta, prawdopodobnie dorosła córka Marta" - przekazał informator "Super Expressu". Teraz udostępnione zostały kolejne informacje. Chodzi o badania toksykologiczne.

Nowe wieści w sprawie śmierci Edyty Rynkowskiej. Prokuratura zabrała głos

W sieci pojawiły się nowe wieści w sprawie śmierci Edyty Rynkowskiej. "Według wstępnej opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa w następstwie pęknięcia żylaków przełyku. Wykluczono także udział osób trzecich" - przekazał Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu w wywiadzie z Plejadą. "Podczas sekcji pobrana została krew do dalszych badań toksykologicznych. Opinia z sekcji zwłok winna zostać uzyskana w terminie dwóch tygodni" - dodał. Wyników badań wciąż jednak nie ma, nie wiadomo również, kiedy się pojawią. "Na chwilę obecną trudno mi powiedzieć" - dodała Izabela Olivier z prokuratury w komentarzu dla Plejady.

Ryszard Rynkowski poznał ukochaną po koncercie. Tak wyglądało ich pierwsze spotkanie

52-letnia Edyta była drugą żoną artysty, który wcześniej był związany z Hanną. Edytę poznał po jednym z koncertów. Była jego fanką. "Podpisywałem, podpisywałem, a w pewnej chwili podniosłem wzrok i zobaczyłem przed sobą piękną dziewczynę z ogromnymi oczami. To było olśnienie" - mówił w "Vivie!". Para wzięła ślub w 2006 roku, a dwa lata później urodził się ich syn, który otrzymał imię po ojcu. Choć mieli wątpliwości co do związku, zdecydowali się na ślub. "Różnica wieku między nami wynosi 22 lata. (…) Pamiętam, jak umówiliśmy się na pierwszą randkę. Zapytałem, gdzie chciałaby pojechać. Ona, że do Krakowa. Dla mnie to była groza, bo Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna. A obok niej szedł taki stary z brzuchem. Trzymaliśmy się z metr od siebie. Nie dlatego, że się jej wstydziłem, tylko że była taka atrakcyjna w stosunku do mnie. Modliłem się, żeby nikt ze znajomych nas nie zobaczył. I oczywiście, że zobaczył" - wspominał w "Vivie!". ZOBACZ TEŻ: To już pewne! Fatalne wieści o Ryszardzie Rynkowskim. Podjął trudną decyzję