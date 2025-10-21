Członkini jury nie wytrzymała. Ostre słowa o finale Konkursu Chopinowskiego "Żal mi tych biednych ludzi"

W nocy z 20 na 21 października ogłoszono ostateczny werdykt XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W samym środku nocy atmosfera w Filharmonii Narodowej w Warszawie z minuty na minutę robiła się coraz bardziej gorąca i napięta. Dziennikarze, publiczność i przede wszystkim uczestnicy wyczekiwali jak na szpilkach, aż dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener ogłosi decyzję jury. Obrady przeciągnęły się do późnych godzin nocnych. Dopiero o godz. 2.30 ogłoszono nazwisko zwycięzcy, którym okazał się Amerykanin Eric Lu. Wśród czekających na werdykt znalazła się 97-letnia pianistka, która była honorową członkinią jury, Lidia Grychtołówna. Gdy została poproszona o krótki komentarz, nie przebierała w słowach.

Wyniki Konkursu Chopinowskiego poznaliśmy w samym środku nocy. Lidia Grychtołówna nie kryła frustracji i rozgoryczenia

Czekanie na ogłoszenie werdyktu musiało być niezmiernie stresujące. Coś o tym wie Lidia Grychtołówna, która mimo swojego wieku wytrwale oczekiwała na wyniki tegorocznego konkursu. W pewnym momencie do pianistki podszedł reporter TVP Kultura z prośbą o komentarz. Wówczas Grychtołówna nie gryzła się w język i dosadnie wyraziła swoją frustrację związaną z wielogodzinnym czekaniem.

Nad czym tu debatować? Mają punktację, są systemy elektroniczne, to po co dyskusja? Ile można czekać? Żal mi tych biednych ludzi, którzy tutaj stoją w tej niewygodnej pozycji. Za długo to trwa

- stwierdziła, bez owijania w bawełnę. Po czym dodała, że jedzie do domu, bo nie zamierza czekać dłużej. Reporter chyba nie takiej odpowiedzi się spodziewał, a próba wybrnięcia z sytuacji nie przyniosła mu oczekiwanych efektów. - Słucham? - rzuciła ironicznie i dodała: - Żal mi tych ludzi, bo czekają już tak długo - powtórzyła i dała do zrozumienia, że nie tylko ona ma takie zdanie, ale pozostali zgromadzeni na sali również. Dodajmy, że zdanie Lidii Grychtołówny spotkało się z niezwykłą przychylnością wśród internautów i fanów konkursu. Spodziewaliście się takiej odpowiedzi? Dajcie znać w sondzie!

Lidia Grychtołówna ma doświadczenie w oczekiwaniu na werdykt. Przed laty sama uczestniczyła w Konkursie Chopinowskim

Warto dodać, że Lidia Grychtołówna jest laureatką siódmej nagrody V Konkursu Chopinowskiego, którą zdobyła w 1955 roku. Pianistka latami zasiadała w jury, a w tym roku została okrzyknięta mianem honorowej członkini. To właśnie dlatego jej zdanie w tym temacie jest aż tak ważne.