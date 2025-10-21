Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Członkini jury nie wytrzymała. Ostre słowa o finale Konkursu Chopinowskiego "Żal mi tych biednych ludzi"
XIX Międzynarodowy Konkurs Chopinowski jest już za nami. Tym razem na pierwszym miejscu uplasował się Amerykanin, ale na wyniki musieliśmy długo poczekać. Lidia Grychtołówna ma jasno wyrobione zdanie na ten temat. Nie do wiary, co padło jej z ust.
Lidia Grychtołówna wprost o Konkursie Chopinowskim
fot. Wojciech Grzędziński / NIFC / fot. Agencja Wyborcza

W nocy z 20 na 21 października ogłoszono ostateczny werdykt XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W samym środku nocy atmosfera w Filharmonii Narodowej w Warszawie z minuty na minutę robiła się coraz bardziej gorąca i napięta. Dziennikarze, publiczność i przede wszystkim uczestnicy wyczekiwali jak na szpilkach, aż dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener ogłosi decyzję jury. Obrady przeciągnęły się do późnych godzin nocnych. Dopiero o godz. 2.30 ogłoszono nazwisko zwycięzcy, którym okazał się Amerykanin Eric Lu. Wśród czekających na werdykt znalazła się 97-letnia pianistka, która była honorową członkinią jury, Lidia Grychtołówna. Gdy została poproszona o krótki komentarz, nie przebierała w słowach.

Zobacz wideo Byłem w "strefie kibica" dla fanów Konkursu Chopinowskiego. Piotr Alexewicz połączył pokolenia w Barze Studio

Wyniki Konkursu Chopinowskiego poznaliśmy w samym środku nocy. Lidia Grychtołówna nie kryła frustracji i rozgoryczenia 

Czekanie na ogłoszenie werdyktu musiało być niezmiernie stresujące. Coś o tym wie Lidia Grychtołówna, która mimo swojego wieku wytrwale oczekiwała na wyniki tegorocznego konkursu. W pewnym momencie do pianistki podszedł reporter TVP Kultura z prośbą o komentarz. Wówczas Grychtołówna nie gryzła się w język i dosadnie wyraziła swoją frustrację związaną z wielogodzinnym czekaniem. 

Nad czym tu debatować? Mają punktację, są systemy elektroniczne, to po co dyskusja? Ile można czekać? Żal mi tych biednych ludzi, którzy tutaj stoją w tej niewygodnej pozycji. Za długo to trwa

- stwierdziła, bez owijania w bawełnę. Po czym dodała, że jedzie do domu, bo nie zamierza czekać dłużej. Reporter chyba nie takiej odpowiedzi się spodziewał, a próba wybrnięcia z sytuacji nie przyniosła mu oczekiwanych efektów. - Słucham? - rzuciła ironicznie i dodała: - Żal mi tych ludzi, bo czekają już tak długo - powtórzyła i dała do zrozumienia, że nie tylko ona ma takie zdanie, ale pozostali zgromadzeni na sali również. Dodajmy, że zdanie Lidii Grychtołówny spotkało się z niezwykłą przychylnością wśród internautów i fanów konkursu. Spodziewaliście się takiej odpowiedzi? Dajcie znać w sondzie! 

Lidia Grychtołówna wprost o Konkursie ChopinowskimOtwórz galerię

Lidia Grychtołówna ma doświadczenie w oczekiwaniu na werdykt. Przed laty sama uczestniczyła w Konkursie Chopinowskim 

Warto dodać, że Lidia Grychtołówna jest laureatką siódmej nagrody V Konkursu Chopinowskiego, którą zdobyła w 1955 roku. Pianistka latami zasiadała w jury, a w tym roku została okrzyknięta mianem honorowej członkini. To właśnie dlatego jej zdanie w tym temacie jest aż tak ważne. ZOBACZ TEŻ: Ujawniono, jakie nagrody otrzymają zwycięzcy w Konkursie Chopinowskim. Lepiej usiądźcie. Szokujące kwoty!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/10 Aktor na zdjęciu to:

Masz pamięć do twarzy? Tych aktorów rozpoznają tylko wychowani w PRL-u. Quiz filmowy dla ekspertów
Popularne