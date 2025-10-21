Małgorzata Ostrowska-Królikowska może pochwalić się imponującą metamorfozą. Aktorka w ostatnich miesiącach znacznie schudła - zrzuciła ponad dziesięć kilogramów i dziś prezentuje smukłą sylwetkę. Jak się okazuje, za tą imponującą przemianą stoi jedna, prosta, ale konsekwentna zmiana w jej codziennym jadłospisie.

REKLAMA

Zobacz wideo Maffashion obstawia, kto wygra "TzG". Ma dwie faworytki

Małgorzata Ostrowska-Królikowska ujawniła, co usunęła z diety. Rezultat zaskakuje

Ostrowska-Królikowska nie ukrywa, że całkowicie zrezygnowała z białego pieczywa, które zastąpiła pełnoziarnistymi produktami o niższym indeksie glikemicznym. Ta decyzja okazała się przełomowa. Pełnoziarniste pieczywo nie tylko zapewnia dłuższe uczucie sytości, ale też korzystnie wpływa na pracę jelit i metabolizm. To właśnie dzięki tej zmianie, połączonej z aktywnością fizyczną, aktorka zaczęła czuć się znacznie lepiej. Dodatkową motywacją był jej udział w 14. edycji "Tańca z gwiazdami", który wymagał od niej intensywnych treningów i dbałości o kondycję. Królikowska zaczęła również znacznie częściej niż w przeszłości korzystać z zabiegów SPA, dzięki czemu nie ukrywa, że czuje się także lepiej psychicznie. "Uwielbiam SPA! Gdybym mogła, siedziałabym tam całymi godzinami" - wyjawiła niegdyś w "Super Expressie".

Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła zmienić pieczywo. Niektóre gwiazdy idą o krok dalej

Wiele sław, które chcą mieć szczupłą sylwetkę, stawia na treningi i dietę bez glutenu. Na taki wariant zdecydowała się między innymi Julia Wieniawa, która często mówi o zdrowych nawykach. "Moja trenerka zachęciła mnie jakiś czas temu, żeby wyeliminować gluten na miesiąc i zobaczyć, jak będę się czuła. I jak potem zjadłam pizzę, to miałam małą depresję. Nie wiedziałam, o co mi chodzi!" - ujawniła w dawnej rozmowie z "Faktem", nie popisując się - delikatnie mówiąc - swoją wiedzą na temat depresji, która jest poważną chorobą. Aktorka wspomniała jednak wówczas, że nie badała nietolerancji na gluten, ale zauważyła niepokojące sygnały. "Gdy zjem coś, co zawiera gluten, to robią mi się na skórze plamki, które mnie swędzą i bolą" - mogliśmy przeczytać.