Telekamery Tele Tygodnia przyznane. Niektóre wygrane zaskoczyły!
Za nami gala rozdania Telekamer Tele Tygodnia. Zobaczcie, kto w tym roku został wyróżniony podczas tego wyjątkowego plebiscytu.
Telekamery Tele Tygodnia przyznawane są już od 1998 roku i są jednymi z najważniejszych nagród w polskiej telewizji, które są symbolem uznania dla gwiazd i rodzimych produkcji. Wręczane są w wielu różnych kategoriach w wyniku głosowania czytelników magazynu "Tele Tydzień", które w tym roku odbywało się od 8 września do 3 października. Plebiscyt doczekał się już 28. edycji i 20 października po raz kolejny uhonorowano laureatów. Zwycięzców wybierano w kategoriach: Aktor, Aktorka, Serial, Juror, Komentator/Dziennikarz sportowy, Format rozrywkowy, Prezenter/Prowadzący/Gospodarz show oraz Olśnienie Tele Tygodnia. Kto tym razem znalazł się w gronie zwycięzców? Znamy wyniki. 

Telekamery Tele Tygodnia. Znamy zwycięzców uwielbianego przez widzów plebiscytu

Tegoroczne nominacje do Telekamer Tele Tygodnia przyznano aż w ośmiu kategoriach. Uroczysta gala odbyła się w warszawskim Muzeum Polin. Wydarzenie transmitowane było także on-line. Galę w tym roku poprowadziła Agnieszka Hyży w duecie z Błażejem Stenclem. Prowadząca miała już okazję w ubiegłym roku odebrać Telekamerę wraz z ekipą programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", o czym wspomniała na scenie. Tym razem  Gospodarze wspomnieli także o ważnej zmianie. W tym roku po raz pierwszy w historii docenieni zostali także twórcy cyfrowi. 

Aktor

  • Krzysztof Czeczot
  • Michał Czernecki
  • Paweł Domagała
  • Bartosz Gelner
  • Cezary Łukaszewicz
  • Cezary Pazura
  • Bartłomiej Topa
  • Tomasz Włosok
  • Adam Woronowicz

Aktorka

  • Vanessa Aleksander
  • Maria Dębska
  • Jolanta Fraszyńska
  • Wiktoria Gorodecka
  • Lena Góra
  • Agata Kulesza
  • Natalia Rybicka
  • Anna Szymańczyk
  • Katarzyna Wajda
  • Barbara Wypych

Serial

  • Edukacja XD
  • Gra z Cieniem
  • Krew
  • Krew z krwi 3
  • Matki Pingwinów
  • Porządny człowiek
  • Profilerka
  • Przesmyk
  • Szpital św. Anny
  • Zatoka szpiegów 2

Juror

  • Cleo
  • Michał Danilczuk
  • Robert Janowski
  • Dawid Kwiatkowski
  • Rafał Maserak
  • Tatiana Okupnik
  • Marcin Prokop
  • Dorota Szelągowska
  • Stefano Terrazzino

Komentator/ Dziennikarz sportowy

  • Tomasz Ćwiąkała
  • Bożydar Iwanow
  • Marek Magiera
  • Aldona Marciniak
  • Lech Sidor
  • Maja Strzelczyk
  • Mateusz Święcicki
  • Andrzej Twarowski

Format rozrywkowy

  • Awantura o kasę
  • Azja Express
  • Farma
  • Must Be The Music
  • Nasz nowy dom
  • Niezwykłe Stany Prokopa
  • Rolnik szuka żony
  • Sanatorium miłości
  • The Floor
  • Żona dla Polaka

Prezenter/ Prowadzący/ Gospodarz show

  • Anna Bogusiewicz
  • Paulina Chylewska i Michalina Sosna
  • Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski
  • Sandra Hajduk i Maciej Dowbor
  • Krzysztof Ibisz
  • Patricia Kazadi, Maciej Rock, Adam Zdrójkowski
  • Joanna Koroniewska
  • Barbara Kurdej- Szatan
  • Marta Manowska
  • Magda Mołek

Olśnienie Tele Tygodnia

  • Agnieszka i Piotr Głowaccy
  • Maria Jeleniewska
  • Tomasz Kammel
  • Karolina Kominek
  • Małgorzata Kożuchowska
  • Sonia Mietielica
  • Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski
  • Piotr Pacek
  • Karol Pocheć
  • Masza Wągrocka

Telekamery Tele Tygodnia. Gwiazdy zachwyciły na czerwonym dywanie

28. edycja plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia przyciągnęła do Muzeum Polin w Warszawie największe polskie gwiazdy, które miały okazję zaprezentować swoje kreacje na czerwonym dywanie. Od razu dało się zauważyć, że dominowały ciemne kolory. Joanna Liszowska wybrała na tę okazję satemową garniturową sukienkę z głębokim dekoltem i ozdobną aplikacją w kształcie kwiatu. Całość aktorka uzupełniła ciemnymi rajstopami i wysokimi szpilami. Elegancką kreację dopełniła krwiście czerwona szminka. Aktorka zdecydowała się także na zmianę fryzury i tego wieczoru wyprostowała włosy. Jakie kreacje mogliśmy oglądać jeszcze na czerwonym dywanie? Więcej zobaczysz tutaj: Tłum gwiazd na Telekamerach. Tomaszewska w skórze, Liszowska w odmienionym wydaniu. Hajduk olśniła

