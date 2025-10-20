Telekamery Tele Tygodnia przyznane. Niektóre wygrane zaskoczyły!

Telekamery Tele Tygodnia przyznawane są już od 1998 roku i są jednymi z najważniejszych nagród w polskiej telewizji, które są symbolem uznania dla gwiazd i rodzimych produkcji. Wręczane są w wielu różnych kategoriach w wyniku głosowania czytelników magazynu "Tele Tydzień", które w tym roku odbywało się od 8 września do 3 października. Plebiscyt doczekał się już 28. edycji i 20 października po raz kolejny uhonorowano laureatów. Zwycięzców wybierano w kategoriach: Aktor, Aktorka, Serial, Juror, Komentator/Dziennikarz sportowy, Format rozrywkowy, Prezenter/Prowadzący/Gospodarz show oraz Olśnienie Tele Tygodnia. Kto tym razem znalazł się w gronie zwycięzców? Znamy wyniki.
Tegoroczne nominacje do Telekamer Tele Tygodnia przyznano aż w ośmiu kategoriach. Uroczysta gala odbyła się w warszawskim Muzeum Polin. Wydarzenie transmitowane było także on-line. Galę w tym roku poprowadziła Agnieszka Hyży w duecie z Błażejem Stenclem. Prowadząca miała już okazję w ubiegłym roku odebrać Telekamerę wraz z ekipą programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", o czym wspomniała na scenie. Tym razem Gospodarze wspomnieli także o ważnej zmianie. W tym roku po raz pierwszy w historii docenieni zostali także twórcy cyfrowi.
Aktor
Aktorka
Serial
Juror
Komentator/ Dziennikarz sportowy
Format rozrywkowy
Prezenter/ Prowadzący/ Gospodarz show
Olśnienie Tele Tygodnia
28. edycja plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia przyciągnęła do Muzeum Polin w Warszawie największe polskie gwiazdy, które miały okazję zaprezentować swoje kreacje na czerwonym dywanie. Od razu dało się zauważyć, że dominowały ciemne kolory. Joanna Liszowska wybrała na tę okazję satemową garniturową sukienkę z głębokim dekoltem i ozdobną aplikacją w kształcie kwiatu. Całość aktorka uzupełniła ciemnymi rajstopami i wysokimi szpilami. Elegancką kreację dopełniła krwiście czerwona szminka. Aktorka zdecydowała się także na zmianę fryzury i tego wieczoru wyprostowała włosy. Jakie kreacje mogliśmy oglądać jeszcze na czerwonym dywanie? Więcej zobaczysz tutaj: Tłum gwiazd na Telekamerach. Tomaszewska w skórze, Liszowska w odmienionym wydaniu. Hajduk olśniła
