Telekamery Tele Tygodnia przyznane. Niektóre wygrane zaskoczyły!

Telekamery Tele Tygodnia przyznawane są już od 1998 roku i są jednymi z najważniejszych nagród w polskiej telewizji, które są symbolem uznania dla gwiazd i rodzimych produkcji. Wręczane są w wielu różnych kategoriach w wyniku głosowania czytelników magazynu "Tele Tydzień", które w tym roku odbywało się od 8 września do 3 października. Plebiscyt doczekał się już 28. edycji i 20 października po raz kolejny uhonorowano laureatów. Zwycięzców wybierano w kategoriach: Aktor, Aktorka, Serial, Juror, Komentator/Dziennikarz sportowy, Format rozrywkowy, Prezenter/Prowadzący/Gospodarz show oraz Olśnienie Tele Tygodnia. Kto tym razem znalazł się w gronie zwycięzców? Znamy wyniki.

Telekamery Tele Tygodnia. Znamy zwycięzców uwielbianego przez widzów plebiscytu

Tegoroczne nominacje do Telekamer Tele Tygodnia przyznano aż w ośmiu kategoriach. Uroczysta gala odbyła się w warszawskim Muzeum Polin. Wydarzenie transmitowane było także on-line. Galę w tym roku poprowadziła Agnieszka Hyży w duecie z Błażejem Stenclem. Prowadząca miała już okazję w ubiegłym roku odebrać Telekamerę wraz z ekipą programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", o czym wspomniała na scenie. Tym razem Gospodarze wspomnieli także o ważnej zmianie. W tym roku po raz pierwszy w historii docenieni zostali także twórcy cyfrowi.

Aktor

Krzysztof Czeczot

Michał Czernecki

Paweł Domagała

Bartosz Gelner

Cezary Łukaszewicz

Cezary Pazura

Bartłomiej Topa

Tomasz Włosok

Adam Woronowicz

Aktorka

Vanessa Aleksander

Maria Dębska

Jolanta Fraszyńska

Wiktoria Gorodecka

Lena Góra

Agata Kulesza

Natalia Rybicka

Anna Szymańczyk

Katarzyna Wajda

Barbara Wypych

Serial

Edukacja XD

Gra z Cieniem

Krew

Krew z krwi 3

Matki Pingwinów

Porządny człowiek

Profilerka

Przesmyk

Szpital św. Anny

Zatoka szpiegów 2

Juror

Cleo

Michał Danilczuk

Robert Janowski

Dawid Kwiatkowski

Rafał Maserak

Tatiana Okupnik

Marcin Prokop

Dorota Szelągowska

Stefano Terrazzino

Komentator/ Dziennikarz sportowy

Tomasz Ćwiąkała

Bożydar Iwanow

Marek Magiera

Aldona Marciniak

Lech Sidor

Maja Strzelczyk

Mateusz Święcicki

Andrzej Twarowski

Format rozrywkowy

Awantura o kasę

Azja Express

Farma

Must Be The Music

Nasz nowy dom

Niezwykłe Stany Prokopa

Rolnik szuka żony

Sanatorium miłości

The Floor

Żona dla Polaka

Prezenter/ Prowadzący/ Gospodarz show

Anna Bogusiewicz

Paulina Chylewska i Michalina Sosna

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski

Sandra Hajduk i Maciej Dowbor

Krzysztof Ibisz

Patricia Kazadi, Maciej Rock, Adam Zdrójkowski

Joanna Koroniewska

Barbara Kurdej- Szatan

Marta Manowska

Magda Mołek

Olśnienie Tele Tygodnia

Agnieszka i Piotr Głowaccy

Maria Jeleniewska

Tomasz Kammel

Karolina Kominek

Małgorzata Kożuchowska

Sonia Mietielica

Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski

Piotr Pacek

Karol Pocheć

Masza Wągrocka

Telekamery Tele Tygodnia. Gwiazdy zachwyciły na czerwonym dywanie

28. edycja plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia przyciągnęła do Muzeum Polin w Warszawie największe polskie gwiazdy, które miały okazję zaprezentować swoje kreacje na czerwonym dywanie. Od razu dało się zauważyć, że dominowały ciemne kolory. Joanna Liszowska wybrała na tę okazję satemową garniturową sukienkę z głębokim dekoltem i ozdobną aplikacją w kształcie kwiatu. Całość aktorka uzupełniła ciemnymi rajstopami i wysokimi szpilami. Elegancką kreację dopełniła krwiście czerwona szminka. Aktorka zdecydowała się także na zmianę fryzury i tego wieczoru wyprostowała włosy. Jakie kreacje mogliśmy oglądać jeszcze na czerwonym dywanie? Więcej zobaczysz tutaj: Tłum gwiazd na Telekamerach. Tomaszewska w skórze, Liszowska w odmienionym wydaniu. Hajduk olśniła