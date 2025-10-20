Tomasz Karolak jest jednym z uczestników bieżącej edycji "Tańca z gwiazdami". Aktor podpadł widzom w szóstym odcinku show, ponieważ krótko przed występem pokazał przed kamerami niespodziewanie środkowy palec. Szybko się jednak zreflektował i zaczął wymachiwać pozostałymi palcami oraz się uśmiechać, aby zatuszować sytuację. Internautom bardzo się to nie spodobało. Karolak zdecydował się odpowiedzieć na krytykę.

Tomasz Karolak reaguje na zamieszanie wokół środkowego palca. "Nic się za tym nie kryje"

20 października Karolak nagrał wraz z taneczną partnerką Izabelą Skierską InstaStories, na którym odnieśli się do zamieszania wokół gestu aktora. Gwiazdor podkreślił, że cała sytuacja miała być przypadkowa i wcale nie chciał pokazać środkowego palca. - Tłumaczę się z tego gestu niefortunnego. Nie będę go powtarzał. Nic się za tym nie kryje, po prostu wyszło to zupełnie przypadkowo. Chciałem pokazać tak (znak pokoju, dwa palce - red.) - skomentował na krótkim nagraniu Karolak. I dodał formułę typową dla non-apology [przeprosiny, które nie wyrażają skruchy, zawierające formułę "przepraszam urażonych" - red.] - Więc jak kogoś uraziliśmy, to przepraszamy. Nie było to zamierzone zupełnie. Pomyłka - usłyszeliśmy.

Przypomnijmy, że w szóstym epizodzie programu, aktor zaprezentował przed widzami sambę, za którą otrzymał od jurorów 28 punktów. Pod koniec odcinka Karolak był przy tym zagrożony eliminacją. Ostatecznie z programem pożegnali się jednak Aleksander Sikora i Daria Syta. Więcej na temat odcinka przeczytacie w artykule: "'Taniec z gwiazdami'. Kto odpadł w szóstym odcinku?"

Tomasz Karolak miał nie wystąpić w szóstym odcinku "Tańca z gwiazdami". Informowano o kontuzji aktora

Na krótko przed emisją szóstego odcinka "Tańca z gwiazdami", Pudelek informował, że Karolak miał wcale nie wystąpić ze wspominaną sambą. Jak się okazało, aktor miał nabawić się kontuzji kolana. "Nadwyrężył na treningach kolano. Z trudem tańczył na próbie generalnej. Tomek waha się, czy zatańczyć, ale bardzo chce. Na pewno pojawi się w odcinku, ale decyzję ma podjąć na chwilę przed występem" - przekazał wtedy informator. Jak jednak wiemy, gwiazdorowi udało się mimo wszystko zatańczyć przed publicznością.