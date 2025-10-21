Odkąd Rubikowie przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych w 2023 roku, Agata Rubik nieustannie dzieli się w mediach społecznościowych fragmentami życia rodziny, pokazując codzienność w słonecznym Miami. Niedawno żona kompozytora zaskoczyła fanów kolejnym wyznaniem.

Agata Rubik znów została sama w USA. Opowiedziała na zaczepną wiadomość od internauty

Agata Rubik na InstaStories zdradziła, że mimo iż została sama w USA, to w związku z natłokiem obowiązków czuje się pełna energii oraz dopisuje jej świetny nastrój. Jak jednak zaznaczyła, jej dobre samopoczucie nie ma nic wspólnego z nieobecnością Piotra Rubika, który aktualnie przebywa w Polsce. Celebrytka zdradziła, że mimo krótkiego snu ma więcej energii niż zwykle. Opowiedziała też, że poprzednia noc była wyjątkowo intensywna - odebrała córki o czwartej rano z imprezy, o piątej gotowała pierogi, a przed dziesiątą była już gotowa do działania. "Nie wiem, w czym tkwi sekret, ale to już kolejny raz, kiedy zauważyłam, że mam znacznie więcej energii, jak śpię mniej" - wyjawiła. Szczery wpis celebrytki wzbudził spore zainteresowanie wśród obserwatorów. Jeden z internautów w prywatnej wiadomości do gwiazdy złośliwie zasugerował, że przypływ energii to efekt tego, że "nie chodzi do pracy". Agata nie pozostała mu dłużna, odpowiadając z przymrużeniem oka. "No i tajemnica rozwiązana". Najważniejsze, że to nie żadna choroba". Przy okazji w jednej z kolejnej relacji pochwaliła się też nowymi fotografiami swojej nastoletniej córki Heleny.

Piotr Rubik pokazał, jak spędza czas w Polsce. Zajadał się rodzimym przysmakiem

W tym samym czasie, gdy Agata Rubik relacjonowała swój czas w Miami, Piotr Rubik przebywał w Polsce, gdzie nie marnował ani chwili. Kompozytor podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciem z jednej z restauracji, na którym widać, że na jego talerzu zagościł kotlet schabowy. Na opublikowanej relacji w InstaStories muzyk z uśmiechem pochwalił się swoim posiłkiem, dając jasno do zrozumienia, że rodzima kuchnia wciąż zajmuje szczególne miejsce w jego sercu.