Adele jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej cenionych artystek na świecie. W ostatnich miesiącach było jednak dość cicho na jej temat, gdyż gwiazd odsunęła się od mediów i skupiła na swojej rodzinie. W listopadzie 2024 roku piosenkarka zakończyła dwuletnią rezydenturę w Las Vegas i po serii występów, zdecydowała zrobić sobie medialną przerwę. Właśnie opublikowano jej najnowsze zdjęcie.
- Nie zobaczymy się przez bardzo długi czas. Po prostu potrzebuję odpoczynku, ostatnie siedem lat spędziłam na budowaniu nowego życia i teraz chcę je przeżyć - mówiła w 2024 roku Adele, żegnając się na pewien czas ze swoimi fanami. Jak się okazało, podczas swojej przerwy gwiazda zdecydowała udać się do Teksasu na Grand Prix Stanów Zjednoczonych. W niedzielę 19 października piosenkarka pojawiła się m.in. w strefie postoju dla bolidów zespołu Mercedes AMG Formula One.
To właśnie tam Adele zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z George'em Russellem i Andreą Kimim Antonellim - kierowcami wyścigowymi. Wokalistka ubrała się na to wydarzenie w elegancki zestaw - czarną koszulę i spodnie, do których założyła skórzane buty oraz stylowe okulary przeciwsłoneczne.
Przypomnijmy, że choć Adele dbała o swoją prywatność w ostatnich miesiącach, w lipcu bieżącego roku głośno zrobiło się na temat rzekomego skandalu, dotyczącego zarówno gwiazdy, jak i jej narzeczonego -Richa Paula. W mediach społecznościowych zaczęto spekulować na temat romansu mężczyzny. Co najbardziej szokujące, ukochany Adele miał przy tym podobno wynajmować mieszkanie dla swojej kochanki, pokrywając koszty z pieniędzy wokalistki. Czynsz miał wynosić nawet pięć tysięcy dolarów miesięcznie. Co też ważne, po pewnym czasie Adele miała o wszystkim się dowiedzieć. Zarówno jednak piosenkarka, jak i jej partner nie zabrali głosu w tym temacie. Więcej przeczytacie w artykule: "Adele finansowała romans swojego narzeczonego. Kwota zwala z nóg".
