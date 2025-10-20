Adele jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej cenionych artystek na świecie. W ostatnich miesiącach było jednak dość cicho na jej temat, gdyż gwiazd odsunęła się od mediów i skupiła na swojej rodzinie. W listopadzie 2024 roku piosenkarka zakończyła dwuletnią rezydenturę w Las Vegas i po serii występów, zdecydowała zrobić sobie medialną przerwę. Właśnie opublikowano jej najnowsze zdjęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Adele szaleje po zdobyciu gola przez Anglię

Adele pojawiła się na Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Zapozowała do zdjęć wraz z kierowcami

- Nie zobaczymy się przez bardzo długi czas. Po prostu potrzebuję odpoczynku, ostatnie siedem lat spędziłam na budowaniu nowego życia i teraz chcę je przeżyć - mówiła w 2024 roku Adele, żegnając się na pewien czas ze swoimi fanami. Jak się okazało, podczas swojej przerwy gwiazda zdecydowała udać się do Teksasu na Grand Prix Stanów Zjednoczonych. W niedzielę 19 października piosenkarka pojawiła się m.in. w strefie postoju dla bolidów zespołu Mercedes AMG Formula One.

To właśnie tam Adele zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z George'em Russellem i Andreą Kimim Antonellim - kierowcami wyścigowymi. Wokalistka ubrała się na to wydarzenie w elegancki zestaw - czarną koszulę i spodnie, do których założyła skórzane buty oraz stylowe okulary przeciwsłoneczne.

Partner Adele miał wydawać jej pieniądze na kochankę. Te wieści zszokował internautów

Przypomnijmy, że choć Adele dbała o swoją prywatność w ostatnich miesiącach, w lipcu bieżącego roku głośno zrobiło się na temat rzekomego skandalu, dotyczącego zarówno gwiazdy, jak i jej narzeczonego -Richa Paula. W mediach społecznościowych zaczęto spekulować na temat romansu mężczyzny. Co najbardziej szokujące, ukochany Adele miał przy tym podobno wynajmować mieszkanie dla swojej kochanki, pokrywając koszty z pieniędzy wokalistki. Czynsz miał wynosić nawet pięć tysięcy dolarów miesięcznie. Co też ważne, po pewnym czasie Adele miała o wszystkim się dowiedzieć. Zarówno jednak piosenkarka, jak i jej partner nie zabrali głosu w tym temacie. Więcej przeczytacie w artykule: "Adele finansowała romans swojego narzeczonego. Kwota zwala z nóg".