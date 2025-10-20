W piątek 19 września media obiegła wiadomość o tragicznej śmierci Bretta Jamesa. Muzyk zginął w katastrofie samolotu w Karolinie Północnej. Razem z piosenkarzem podróżowały także jego żona i córka. Niestety, wszyscy troje zginęli na miejscu. Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu ujawniła przerażające szczegóły dotyczące wypadku.

REKLAMA

Zobacz wideo Pomylił drogę z pasem startowym. Nagranie ku przestrodze

Brett James zginął w katastrofie samolotu. Wyciekły nowe szczegóły

Serwis "People" dotarł do raportu ws. tragicznej śmierci Bretta Jamesa i jego rodziny. Dokument został opublikowany przez Narodową Radę Bezpieczeństwa Transportu. Raport ujawnia, że muzyk pilotował prywatny samolot Cirrus SR22T. Gwiazdor wystartował z lotniska Johna C. Tune'a w Nashville i zamierzał wylądować na Macon County we Franklin w Karolinie Północnej. Około 14:48 czasu lokalnego James zbliżył się do punktu docelowego, gdzie "poprosił o podejście z widocznością" do lądowania na pasie startowym. Następnie, zanim stracił kontrolę nad samolotem, próbował wykonać pełny skręt podczas lądowania. Rada Bezpieczeństwa Transportu zaznaczyła, że kontrola ruchu lotniczego nie otrzymała już żadnych dalszych przekazów od muzyka.

Nagrania z monitoringu pokazały, że samolot przeleciał nad pasem startowym, zanim rozpoczął zstępujący skręt w lewo. Samolot kontynuował opadanie w lewo, zanim wszedł w zacieśniającą się spiralę i uderzył w ziemię

- czytamy dalej w raporcie. Wielu świadków zeznało, że widzieli samolot lecący na małej wysokości w pobliżu lotniska i nad pobliskim boiskiem szkolnym. Samolot "kołysał się na boki", aż w końcu "odwrócił się do góry dnem i zaczął opadać za linią drzew" - poinformowano we wspomnianym dokumencie.

Brett James był zdobywcą Grammy. Tworzył utwory dla największych gwiazd

Brett James był popularnym w Stanach Zjednoczonych piosenkarzem country, autorem tekstów i producentem muzycznym. To on stworzył utwór "Jesus Take The Wheel" śpiewany przez gwiazdę tego gatunku muzyki - Carrie Underwood. W 2007 roku został wyróżniony nagrodą Grammy za wspomnianą kompozycję. Tworzył piosenki także dla Taylor Swift, Kenny’ego Chesneya oraz Rodneya Atkinsa. W momencie śmierci miał 57 lat.