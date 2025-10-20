20 października poznamy laureatów XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W tej edycji najmłodszą uczestniczką jest pochodząca z Chin, 17-letnia Tianyao Lyu. Pianistka na co dzień mieszka i studiuje w Poznaniu.

Konkurs Chopinowski. 17-latka oczarowała widzów. "W ogóle nie czułam się zestresowana"

Wielkie święto melomanów powoli dobiega końca. Już w poniedziałek 20 października po zakończeniu ostatnich przesłuchań finałowych poznamy wyniki Konkursu Chopinowskiego. Wyróżnionych zostanie aż sześciu najlepiej ocenionych pianistów. Zdobywca pierwszej nagrody otrzyma złoty medal oraz 60 tysięcy euro (ponad 250 tysięcy złotych). Pozostałe gratyfikacje będą nieco mniejsze, ale również imponujące. W finałowej 11 znalazła się między innymi Tianyao Lyu. 17-latka zachwyciła zgromadzoną w Filharmonii Narodowej publiczność.

W ogóle nie czułam się zestresowana ani bardzo zmęczona. Jestem z natury radosną osobą. Myślę, że mam to po tacie. Miałam pięć lat, [gdy zaczęłam grać -red.] a wszystko zaczęło się od wspólnej gry-zabawy. Jednym z najcudowniejszych moich wspomnień jest właśnie to, jak razem z tatą graliśmy. On jednak nigdy nie naciskał na mnie, abym została pianistką

- wspominała podczas cytowanej przez Onet rozmowy z dziennikarzami.

Tianyao Lyu zamieszkała w Polsce

Tianyao Lyu bardzo wcześnie zaczęła przygodę z muzyką. Edukację w tym kierunku rozpoczynała w Chinach, jednak obecnie jest studentką Akademii Muzycznej w Poznaniu. Młoda pianistka zapewnia, że Chopin jest jej ulubionym kompozytorem, a ćwiczenie jego utworów to przyjemność a nie obowiązek. W finale konkursu wykonała jedną z trudniejszych kompozycji - Poloneza-Fantazji op. 61. Jak sama przyznała, początkowo utwór sprawiał jej sporo trudności. - Na początku nie czułam się w nim w ogóle dobrze. Ale z czasem poczułam emocje, które zawarł w nim kompozytor, szczególnie melancholię. Ona zajmuje szczególne miejsce w jego skomplikowanym języku muzycznym - wyznała dziennikarzom. Jak się okazuje, talent 17-latki zaskarbił jej w Polsce wielu fanów. Pod nagraniami jej występu pełno pochlebnych komentarzy. "Wspaniała pianistka, płynność lekkość i elegancja gry. Jestem pod ogromnym wrażeniem", "Wielka liryka, wielki talent, wielka artystka", "Jak miło jest doświadczyć i usłyszeć Chopina w jej wykonaniu" - zachwycali się internauci.