Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przygotowują się do ślubu, który, jak twierdzi Świat Gwiazd, ma odbyć się już w ten weekend - 25 października. "Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo je wspierają" - przekazał portal. Okazuje się, że prezenter miał okazję bawić się już na swoim wieczorze kawalerskim. Ujęciami z wydarzenia podzielił się fanami w mediach społecznościowych. Nie była to jednak typowa impreza.

Zobacz wideo Miszczak o sytuacji Cichopek i Kurzajewskiego. "Życie ich nie oszczędziło prywatnie"

Maciej Kurzajewski pokazał ujęcia z wieczoru kawalerskiego. Zaskakujące, gdzie się odbył

Choć zarówno Cichopek, jak i Kurzajewski nie są wylewni jeśli chodzi o zbliżającą się ceremonię, prezenter postanowił wyjawić, że ma już za sobą wieczór kawalerski. Okazuje się, że jego przyszły szwagier nie zdecydował się na zorganizowanie mu typowej imprezy. Wyszło na jaw, że ten wyjątkowy dzień spędzili w... kopalni! Na nagraniu, które opublikował na relacji na Instagramie dziennikarz, widać, że przemieszczali się autem po ciemnych tunelach. "Najlepszy wieczór kawalerski! Szwagier ma genialne pomysły. Jacek & Julek to był kosmos. Wielkie dzięki, panowie" - napisał Kurzajewski. Jak wynika z InstaStories, prezenter wyjątkowy dzień spędził z bratem Cichopek oraz z młodszym synem.

Wieczór kawalerski KurzajewskiegoOtwórz galerię

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie zaprosili na ślub Teresy Lipowskiej

Zapowiada ceremonia zbliża się wielkimi krokami, a Cichopek i Kurzajewski mieli już jakiś czas temu rozesłać zaproszenia na ślub. Okazuje się, że wśród gości nie będzie Teresy Lipowskiej. Aktorka od lat wciela się w Barbarę Mostowiak "M jak miłość". W serialu gra także Cichopek, którą możemy oglądać w roli Kingi Zduńskiej. Lipowska została zapytana przez "Fakt" o ślub. Wyjawiła, że nie otrzymała zaproszenia na uroczystość. "Nie mam zaproszenia na ślub Kasi Cichopek, ale i tak bym nie poszła. Ja już nie mam siły, jako tako sobie radzę na planie serialu, jednak wyjście gdzieś daleko to już na pewno nie dla mnie, nie na moje siły. Ale życzę jej wszystkiego najlepszego" - przyznała w rozmowie z tabloidem bez żalu aktorka.