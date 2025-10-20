Marta Nawrocka nie tylko aktywnie uczestniczy w licznych spotkaniach i wydarzeniach, ale także dba o swój wizerunek w mediach społecznościowych. Na Instagramie regularnie dzieli się kadrami z życia pierwszej damy, pokazując kulisy pracy i codzienne, bardziej prywatne chwile. Tym razem zabrała głos w wyjątkowo ważnej sprawie.

Marta Nawrocka zwróciła się do kobiet. "Warto się badać"

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Z tej okazji pierwsza dama od kilku dni wrzuca wpisy, w których wyraża wsparcie dla wszystkich kobiet zmagających się z nowotworem. "Dziś odwiedziłam mammobus, który stanął przy Pałacu Myślewickim w Warszawie. Chcę i będę przypominać, jak ważna jest profilaktyka i regularne badania piersi - to one mogą uratować życie. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę akcję - szczególnie pani dyrektor Łazienek Królewskich - razem możemy zrobić wiele dobrego dla zdrowia Polek!" - pisała. 19 października na jej profilu pojawiło się kolejne nagranie. Widzimy na nim Nawrocką rozmawiającą z pielęgniarką pracującą w mammobusie. "Kochane kobiety - warto się badać! Dbanie o zdrowie to najpiękniejszy prezent, jaki możemy dać sobie i naszym bliskim" - zwracała uwagę.

To nie wszystko. Z inicjatywy Marty Nawrockiej na Pałacu Prezydenckim wyświetlono iluminację w geście solidarności i wsparcia kobiet dotkniętych nowotworem. Miłośnicy pierwszej damy byli pod wrażeniem jej zaangażowania. "Piękny gest. Wspaniała nasza pierwsza dama", "Dziękujemy! Za wszystko, co pani robi", "Pani Marto, dziękujemy za pani serce dla Polek i Polaków" - pisali.

Marta Nawrocka opowiedziała o Kasi. Zdradziła, w co najbardziej lubią się bawić

Kilka dni temu pierwsza dama odwiedziła Pijarskie Przedszkole w Warszawie. Tam została zasypana różnymi pytaniami od dzieci. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że jej ulubionym zwierzęciem z Australii jest koala. Nawrocka zdradziła także, że bardzo lubi grać w gumę na podwórku. W pewnym momencie padło pytanie o Kasię. Jedną z dziewczynek bardzo ciekawiło, w co pierwsza dama najbardziej lubi bawić się ze swoją córką. - Od trzech lat bawimy się cały czas w szkołę - odparła Nawrocka. Spotkanie z dziećmi było dla niej wyjątkowym przeżyciem. "Czas spędzony z dziećmi z Pijarskiego Przedszkola w Warszawie był cudowny - tyle ciepła i pozytywnej energii w jednym miejscu!" - napisała.