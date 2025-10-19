Lata temu Agnieszka Woźniak-Starak miała okazję pracować dla Telewizji Polskiej. Prezenterka zaczynała w TVP1 jako reporterka "Teleexpressu". Później prowadziła m.in. programy "Kawa czy herbata?", "Pytanie na śniadanie" oraz "Apetyt na kulturę". Po 13 latach wróciła do TVP, tym razem w roli gościni. Widzowie mogli zobaczyć ją w niedzielnym wydaniu "PnŚ", gdzie rozmawiała z Martą Surnik i Grzegorzem Dobkiem m.in. na temat praw zwierząt. Prezenterka odniosła się do niedawnego głosowania w Sejmie nad zakazem hodowli zwierząt na futra. W pewnym momencie niespodziewanie zwróciła się do Karola Nawrockiego. Co miała mu do powiedzenia?

REKLAMA

Zobacz wideo Woźniak-Starak wróciła na chwilę do DDTVN. Ten wniosek daje do myślenia

Agnieszka Woźniak-Starak wystosowała prośbę do Karola Nawrockiego

Sejm kilka dni temu zagłosował za zakazem hodowli zwierząt na futra. Jeśli prawo wejdzie w życie, hodowcy będą zobowiązani do wygaszenia działalności do końca 2033 roku. Woźniak od lat walczyła o ten zakaz z Fundacją Otwarte Klatki. - Ten dzień, w którym Donald Tusk i Jarosław Kaczyński głosują ramię w ramię w sprawie, którą popiera większość społeczeństwa, naprawdę zapadnie w pamięć. Poparcie społeczne dla zakazu hodowli zwierząt na futra jest ogromne. My po prostu tego nie chcemy. W większości państw europejskich taki zakaz już obowiązuje, my to musimy nadrobić. Nie ma sensu, żeby maltretować zwierzęta. Kto dziś nosi futra? Umówmy się, to już obciach - mówiła.

Wcześniej sejm przegłosował ustawę o zakazie trzymania psów na łańcuchu. Teraz obydwie trafią na biurko prezydenta. - Panie prezydencie, apeluję cały czas: to są ważne dla nas wszystkich ustawy. Szczególnie ustawa antyfutrzarska, która przeszła tak miażdżącą większością głosów ponad podziałami, że wszyscy chyba liczymy na to, że pan ją podpisze również ponad podziałami. Myślę, że warto, bo w ten sposób być może zdobędzie pan sympatię osób, które na pana nie głosowały, a to jest jakaś zachęta - tłumaczyła.

Agnieszka Woźniak-Starak uderzyła w Rafała Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski pod koniec września wystąpił na Campus Academy Poland. Tam gorzko podsumował swoją kampanię, twierdząc, że przegrał, ponieważ był zbyt elokwentny. "Dzisiaj właśnie za dużo jest elokwencji, ja może za dużo gadam" - przyznał. Jego słowa wywołały mnóstwo emocji. Jedną z osób, które zdecydowały się odpowiedzieć Trzaskowskiemu, była Agnieszka Woźniak-Starak. "A Rafał Trzaskowski nadal nie rozumie, że przegrał nie dlatego, że był zbyt elokwentny, tylko dlatego, że jest zbyt arogancki. I kampanię też miał słabą" - napisała.